Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии: есть погибшие и раненые

В Германии в воскресенье, 27 июля, с рельсов сошел пассажирский поезд. Вероятно, в результате аварии по меньшей мере три человека погибли, 30 получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Отмечается, что авария произошла в федеральной земле Баден-Вюртемберг около 18:10 вблизи города Ридлинген в районе Биберах. Как сообщил представитель федеральной полиции в Штутгарте, два вагона регионального экспресса Deutsche Bahn сошли с рельсов.

На видеозаписях с места аварии видно, как спасатели работают в сошедших с рельсов вагонах после аварии поезда, пытаясь добраться до пассажиров. Также слышны громкие крики - говорится в сообщении.

Также указывается, что накануне в этом регионе объявляли штормовое предупреждение. Стал ли причиной аварии ураган или поваленные деревья на путях - пока неизвестно. Всего в поезде находились около 100 пассажиров.

Напомним

Около 400 пассажиров немецкого скоростного поезда ICE провели более шести часов в туннеле под Веной из-за отключения электроэнергии. Эвакуация была осложнена выходом пассажиров в туннель, что привело к повторному отключению электроэнергии.

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