В Австрії на 6 годин застряг у тунелі німецький швидкісний потяг
Київ • УНН
Близько 400 пасажирів німецького швидкісного потягу ICE провели понад шість годин у тунелі під Віднем через відключення електроенергії. Евакуація була ускладнена виходом пасажирів у тунель, що призвело до повторного вимкнення електроенергії.
Пасажири німецького швидкісного потягу ICE провели понад шість годин у тунелі під Віднем, перш ніж їх звільнили. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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Близько 400 пасажирів, які залишилися в темряві та спеці в потязі Intercity Express (ICE) в тунелі під Віднем, були звільнені після евакуації, що тривала понад шість годин.
Швидкісний потяг Deutsche Bahn прямував зі столиці Австрії до північнонімецького міста Гамбург.
Менш ніж через 15 хвилин після початку подорожі потяг зупинився в тунелі близько 13:30 в суботу через відключення електроенергії.
Австрійські ЗМІ повідомляють, що пасажири застрягли в спеці на кілька годин після того, як кондиціонери зупинилися через відключення електроенергії. Світло також було частково вимкнене. За допомогою близько 100 рятувальників операція зі звільнення пасажирів з тунелю зайняла більше шести годин.
Затримка була частково пов'язана з тим, що в пасажири вийшли в тунель.
Оскільки пасажири пересідали на запасний потяг у тунелі, деякі люди вирішили піти пішки, повідомив залізничний оператор. З міркувань безпеки електроенергію в тунелі довелося знову вимкнути, що означало, що запасний потяг не зміг продовжити свій шлях. Замість цього пасажирів евакуювали з тунелю через аварійні виходи, що було завершено близько 20:00.
Пасажирів повернули до Відня на автобусах. За повідомленням агенції APA, двоє пасажирів отримали медичну допомогу на місці події, але госпіталізація нікому не знадобилася.
Речник німецького залізничного оператора Deutsche Bahn заявив у суботу ввечері, що потяг мав технічну несправність.
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