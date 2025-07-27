В Австрии на 6 часов застрял в тоннеле немецкий скоростной поезд

Пассажиры немецкого скоростного поезда ICE провели более шести часов в туннеле под Веной, прежде чем их освободили. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Около 400 пассажиров, оставшихся в темноте и жаре в поезде Intercity Express (ICE) в туннеле под Веной, были освобождены после эвакуации, длившейся более шести часов.

Скоростной поезд Deutsche Bahn направлялся из столицы Австрии в северогерманский город Гамбург.

Менее чем через 15 минут после начала поездки поезд остановился в туннеле около 13:30 в субботу из-за отключения электроэнергии.

Австрийские СМИ сообщают, что пассажиры застряли в жаре на несколько часов после того, как кондиционеры остановились из-за отключения электроэнергии. Свет также был частично выключен. С помощью около 100 спасателей операция по освобождению пассажиров из туннеля заняла более шести часов.

Задержка была частично связана с тем, что пассажиры вышли в туннель.

Поскольку пассажиры пересаживались на запасной поезд в туннеле, некоторые люди решили пойти пешком, сообщил железнодорожный оператор. Из соображений безопасности электроэнергию в туннеле пришлось снова выключить, что означало, что запасной поезд не смог продолжить свой путь. Вместо этого пассажиров эвакуировали из туннеля через аварийные выходы, что было завершено около 20:00.

Пассажиров вернули в Вену на автобусах. По сообщению агентства APA, двое пассажиров получили медицинскую помощь на месте происшествия, но госпитализация никому не понадобилась.

Представитель немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn заявил в субботу вечером, что поезд имел техническую неисправность.

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