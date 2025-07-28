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17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати

Київ • УНН

 • 7530 перегляди

До 31 липня 17-річні юнаки повинні стати на військовий облік призовників, що можна зробити через "Резерв+" або особисто в ТЦК. Законодавство передбачає взяття на облік з 1 січня до 31 липня, а у разі несвоєчасного звернення можливі штрафи.

17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати

До 31 липня на військовий облік призовників повинні стати хлопці у віці 17 років. Юнаки можуть це зробити через застосунок "Резерв+", або через відвідування Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише УНН. 

Деталі

В січні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про особливості взяття на військовий облік призовників, зокрема, яким визначається порядок взяття 17-річних хлопців на військовий облік. 

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Відповідно до закону, щороку з 1 січня до 31 липня хлопці, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (через Резерв+);
    • особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

      У редакції до першого читання передбачалося, що якщо чоловіки у віці 17 років не стали на військовий облік в період з січня по липень, то вони беруться на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку.

      Однак до другого читання цю норму було дещо переписано і у фінальному варіанті вона звучить так: "громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період з січня по липень, беруться на військовий облік призовників лише після відвідування ТЦК".

      Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що хлопців у віці 17 років, які вчасно не стануть на військовий облік, можуть оштрафувати. 

      Ми нічого нового щодо адміністративної відповідальності в законопроєкті не ухвалювали. Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Рішення приймається у порядку Кодексом про адміністративні правопорушення тими органами, які уповноважені складати постанови про адміністративні правопорушення

      - казав Веніславський.

      Штрафи для 17-річних хлопців, які вчасно не стануть на облік: що говорять нардепи та що каже законопроєкт09.01.25, 20:48 • 29341 перегляд

      У разі відвідування ТЦК, хлопці повинні мати: 

      • паспорт громадянина України;
        • витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);
          • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
            • свідоцтво про народження;
              • документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
                • документ про освіту;
                  • довідку з місця навчання/роботи (за наявності);
                    • чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору, матову).

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                      Павло Башинський

                      Павло Башинський

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                      Gas TTF
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