17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати

До 31 липня на військовий облік призовників повинні стати хлопці у віці 17 років. Юнаки можуть це зробити через застосунок "Резерв+", або через відвідування Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, пише УНН.

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В січні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про особливості взяття на військовий облік призовників, зокрема, яким визначається порядок взяття 17-річних хлопців на військовий облік.

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Відповідно до закону, щороку з 1 січня до 31 липня хлопці, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на військовий облік призовників із внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста (через Резерв+);

особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів.

У редакції до першого читання передбачалося, що якщо чоловіки у віці 17 років не стали на військовий облік в період з січня по липень, то вони беруться на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК з одночасним притягненням до відповідальності згідно із законом, при умові досягнення ними 18 річного віку.

Однак до другого читання цю норму було дещо переписано і у фінальному варіанті вона звучить так: "громадяни України, які не стали на військовий облік призовників у період з січня по липень, беруться на військовий облік призовників лише після відвідування ТЦК".

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що хлопців у віці 17 років, які вчасно не стануть на військовий облік, можуть оштрафувати.

Ми нічого нового щодо адміністративної відповідальності в законопроєкті не ухвалювали. Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Рішення приймається у порядку Кодексом про адміністративні правопорушення тими органами, які уповноважені складати постанови про адміністративні правопорушення - казав Веніславський.

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У разі відвідування ТЦК, хлопці повинні мати:

паспорт громадянина України;

витяг з реєстру територіальної громади (інформація про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);

свідоцтво про народження;

документ, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

документ про освіту;

довідку з місця навчання/роботи (за наявності);

чотири фотокартки розміром 35 × 45 міліметрів (знімок без головного убору, матову).

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