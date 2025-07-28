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17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать

Киев • УНН

 • 7414 просмотра

До 31 июля 17-летние юноши должны встать на воинский учет призывников, что можно сделать через "Резерв+" или лично в ТЦК. Законодательство предусматривает постановку на учет с 1 января до 31 июля, а в случае несвоевременного обращения возможны штрафы.

17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать

До 31 июля на воинский учет призывников должны встать юноши в возрасте 17 лет. Юноши могут это сделать через приложение "Резерв+" или через посещение Территориального центра комплектования и социальной поддержки, пишет УНН. 

Детали

В январе Верховная Рада приняла законопроект об особенностях постановки на воинский учет призывников, в частности, которым определяется порядок постановки 17-летних юношей на воинский учет. 

Рада приняла закон об особенностях постановки на воинский учет: что ожидает женщин09.01.25, 11:24 • 83930 просмотров

В соответствии с законом, ежегодно с 1 января по 31 июля юноши, которым в год постановки на воинский учет исполняется 17 лет, ставятся на воинский учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста (через Резерв+);
    • личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с подачей необходимых документов.

      В редакции до первого чтения предполагалось, что если мужчины в возрасте 17 лет не встали на воинский учет в период с января по июль, то они ставятся на него только после личного прибытия в ТЦК с одновременным привлечением к ответственности согласно закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста.

      Однако ко второму чтению эта норма была несколько переписана и в финальном варианте она звучит так: "граждане Украины, которые не встали на воинский учет призывников в период с января по июль, ставятся на воинский учет призывников только после посещения ТЦК".

      Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что юношей в возрасте 17 лет, которые вовремя не встанут на воинский учет, могут оштрафовать. 

      Мы ничего нового относительно административной ответственности в законопроекте не принимали. Если установлен факт административного правонарушения и нет обстоятельств, исключающих привлечение к административной ответственности, такое лицо может быть привлечено к административной ответственности. Решение принимается в порядке Кодексом об административных правонарушениях теми органами, которые уполномочены составлять постановления об административных правонарушениях

      - говорил Вениславский.

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      В случае посещения ТЦК, юноши должны иметь: 

      • паспорт гражданина Украины;
        • выписка из реестра территориальной общины (информация о задекларированном/зарегистрированном месте жительства (пребывания);
          • справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица (для внутренне перемещенных лиц);
            • свидетельство о рождении;
              • документ, удостоверяющий регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
                • документ об образовании;
                  • справку с места учебы/работы (при наличии);
                    • четыре фотокарточки размером 35 × 45 миллиметров (снимок без головного убора, матовую).

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                      Павел Башинский

                      Павел Башинский

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