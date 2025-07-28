Україна зміцнює оборону: Шмигаль розповів про нові домовленості з Латвією та Іспанією

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, передає УНН із посиланням на Міноборони.

Зміцнюємо військову підтримку України з боку європейських партнерів. З Міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом обговорили потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони – заявив очільник Міноборони України.

Шмигаль подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності – зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6.

Перша партія вже була доставлена в Україну. Домовилися про наступні кроки співпраці. Серед них – активізувати наш діалог з країнами Нордично-Балтійської вісімки – зазначив міністр оборони України.

У розмові з Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес Денис Шмигаль обговорив шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі. За його словами, готуються відповідні домовленості.

Україна та США готують нові проєкти в оборонній сфері - Шмигаль

Шмигаль подякував Іспанії за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів.