Україна зміцнює оборону: Шмигаль розповів про нові домовленості з Латвією та Іспанією
Київ • УНН
Міністр оборони України обговорив військову підтримку з Латвією та Іспанією. Латвія передала БпЛА та 42 БТР Patria 6х6, Іспанія допомагає із захистом неба та тренуванням військових.
Міністр оборони України Денис Шмигаль провів розмови з міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом та Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес, передає УНН із посиланням на Міноборони.
Зміцнюємо військову підтримку України з боку європейських партнерів. З Міністром оборони Латвії Андрісом Спрудсом обговорили потреби Сил оборони, спільне виробництво дронів для України та домовленості останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони
Шмигаль подякував за внесок Латвії у зміцнення обороноздатності – зокрема, за передачу БпЛА для Сил оборони та нещодавнє рішення надати 42 одиниці бронетранспортерів Patria 6х6.
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У розмові з Міністеркою оборони Іспанії Маргаритою Роблес Денис Шмигаль обговорив шляхи посилення обороноздатності України: на землі, на морі й у повітрі. За його словами, готуються відповідні домовленості.
Україна та США готують нові проєкти в оборонній сфері - Шмигаль28.07.25, 13:59 • 2918 переглядiв
Шмигаль подякував Іспанії за важливий внесок у підтримку нашої держави, зокрема у питанні захисту неба від російських обстрілів.
Вдячні також за тренування й лікування українських військових. Будемо продовжувати нашу плідну взаємодію задля безпеки й миру