Україна та США готують нові проєкти в оборонній сфері - Шмигаль
Київ • УНН
Україна та США обговорили прогрес у виконанні домовленостей щодо оборонної підтримки та співпраці, включаючи спільне виробництво безпілотників. Міністр оборони Денис Шмигаль подякував США за підтримку, зокрема за передачу систем Patriot та далекобійної зброї.
Україна та США обговорили прогрес з виконанням домовленостей у сфері оборонної підтримки та співпрацю, у тому числі щодо спільних виробництв безпілотників, і готують нові проєкти. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками переговорів з американською делегацією на чолі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, пише УНН.
Україна та США продовжують підтримувати насичений діалог у сфері оборони. (...) Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"
Міністр повідомив, що висловив подяку за участь у засіданні Контактної групи міністра оборони США Піта Гегсета.
"Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом", - наголосив Шмигаль.
Він назвав проведену сьогодні у Києві зустріч "предметною" та "змістовною".
Участь, окрім Девіс, взяли американський аташе з питань оборони Бред Ніколсон та командувач SAG-U та NSATU Кертіс Баззард.
"Подякував Сполученим Штатам, Президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - вказав Шмигаль.
"Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - наголосив міністр оборони.
Німеччина вже передала Україні три системи Patriot, тривають перемовини про відправку ще однієї – ЗМІ26.07.25, 18:59 • 5398 переглядiв