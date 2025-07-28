Україна та США готують нові проєкти в оборонній сфері - Шмигаль

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
10:55 • 910 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
09:50 • 8526 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Ексклюзив
09:46 • 17034 перегляди
У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру
Ексклюзив
09:11 • 14949 перегляди
Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи
Ексклюзив
08:08 • 18361 перегляди
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
06:09 • 23634 перегляди
Невідомий БПЛА з білорусі залетів у повітряний простір Литви поблизу Вільнюса
27 липня, 14:42 • 71160 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись
Ексклюзив
27 липня, 10:16 • 99556 перегляди
Астрологічний прогноз на 28 липня - 3 серпня: Ретроградний Меркурій та Місяць у Скорпіоні
27 липня, 06:57 • 71407 перегляди
Трамп втрачає терпець через відсутність кроків путіна щодо припинення війни - Рубіо
26 липня, 17:25 • 67707 перегляди
З'явилися нові номінації: хто ще зможе отримати Шевченківську премію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.5м/с
68%
745мм
Популярнi новини
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до восьми, серед них дитина28 липня, 02:03 • 35149 перегляди
Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо28 липня, 02:32 • 39335 перегляди
Ракетний удар росії по Україні 28 липня: Польщі довелося підняти винищувачі28 липня, 03:03 • 51942 перегляди
На Буковині сталася смертельна ДТП за участю поліцейської: деталі07:04 • 4714 перегляди
Атака рф на Хмельниччину: під ударом був Старокостянтинів, є пошкодження08:22 • 10557 перегляди
Публікації
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 229494 перегляди
Створюють інженери, а продають - президенти. Представники галузі літакобудування попереджають про ризики системної кризи
Ексклюзив
25 липня, 13:59 • 160938 перегляди
Грають на одній сопілці: аналіз показав, що Кузьміних і "Дарниця" просувають однакові тези25 липня, 09:04 • 204412 перегляди
Необхідно відновити конституційний порядок24 липня, 19:02 • 174295 перегляди
Повернення старих норм, обов’язковий поліграф та заборона виїзду за кордон: що передбачає законопроєкт Зеленського щодо посилення повноважень НАБУ і САП24 липня, 17:41 • 194192 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Денис Шмигаль
Ігор Коломойський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Білорусь
Одеська область
Реклама
УНН Lite
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 71201 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 35721 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 37919 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 35118 перегляди
Діджейка Miss Monique виступила на сцені Tomorrowland і розгорнула український прапор26 липня, 06:28 • 35007 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Starlink
КАБ-250

Україна та США готують нові проєкти в оборонній сфері - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Україна та США обговорили прогрес у виконанні домовленостей щодо оборонної підтримки та співпраці, включаючи спільне виробництво безпілотників. Міністр оборони Денис Шмигаль подякував США за підтримку, зокрема за передачу систем Patriot та далекобійної зброї.

Україна та США готують нові проєкти в оборонній сфері - Шмигаль

Україна та США обговорили прогрес з виконанням домовленостей у сфері оборонної підтримки та співпрацю, у тому числі щодо спільних виробництв безпілотників, і готують нові проєкти. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль за підсумками переговорів з американською делегацією на чолі з тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс, пише УНН.

Україна та США продовжують підтримувати насичений діалог у сфері оборони. (...) Обговорили стан виконання домовленостей у сфері оборонної підтримки та розвиток двосторонньої співпраці, зокрема щодо спільних виробництв безпілотників. Готуємо нові важливі проєкти. Підбили підсумки зустрічі у форматі "Рамштайн"

- написав Шмигаль.

Міністр повідомив, що висловив подяку за участь у засіданні Контактної групи міністра оборони США Піта Гегсета.

"Важливо провести наступне засідання в очному форматі вже найближчим часом", - наголосив Шмигаль.

Він назвав проведену сьогодні у Києві зустріч "предметною" та "змістовною".

Участь, окрім Девіс, взяли американський аташе з питань оборони Бред Ніколсон та командувач SAG-U та NSATU Кертіс Баззард.

"Подякував Сполученим Штатам, Президенту Трампу й Конгресу за надзвичайний рівень підтримки. Зокрема за анонсування передачі систем Patriot та далекобійної зброї. Це важливо для захисту людей від щоденних російських обстрілів", - вказав Шмигаль.

"Працюємо у тісній координації з нашими американськими партнерами. Досягнення тривалого миру через силу залишається нашою метою. І ми переконані, що цього можливо досягти за лідерства США", - наголосив міністр оборони.

Німеччина вже передала Україні три системи Patriot, тривають перемовини про відправку ще однієї – ЗМІ26.07.25, 18:59 • 5398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Конгрес США
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9