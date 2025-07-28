Украина и США готовят новые проекты в оборонной сфере - Шмыгаль

$41.780.01
48.980.12
ukenru
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
09:50 • 5420 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
09:46 • 13022 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
09:11 • 11755 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
08:08 • 15229 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
06:09 • 20905 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
27 июля, 14:42 • 64566 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть
Эксклюзив
27 июля, 10:16 • 98447 просмотра
Астрологический прогноз на 28 июля - 3 августа: Ретроградный Меркурий и Луна в Скорпионе
27 июля, 06:57 • 71181 просмотра
Трамп теряет терпение из-за отсутствия шагов путина по прекращению войны - Рубио
26 июля, 17:25 • 67534 просмотра
Появились новые номинации: кто еще сможет получить Шевченковскую премию
26 июля, 06:52 • 71538 просмотра
Украина рассчитывает на €12,5 млрд поддержки ЕС на фоне сообщений о сокращении транша
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.7м/с
71%
745мм
Популярные новости
Торговое соглашение ЕС и США: Мерц дал оценку договоренностям28 июля, 01:42 • 11139 просмотра
Атака на Киев: число пострадавших возросло до восьми, среди них ребенок28 июля, 02:03 • 32418 просмотра
Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно28 июля, 02:32 • 36597 просмотра
Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители28 июля, 03:03 • 49245 просмотра
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения08:22 • 5576 просмотра
публикации
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 226313 просмотра
Создают инженеры, а продают – президенты. Представители отрасли самолетостроения предупреждают о рисках системного кризиса
Эксклюзив
25 июля, 13:59 • 157802 просмотра
Играют на одной дудке: анализ показал, что Кузьминых и "Дарница" продвигают одинаковые тезисы25 июля, 09:04 • 201309 просмотра
Необходимо восстановить конституционный порядок24 июля, 19:02 • 171320 просмотра
Возвращение старых норм, обязательный полиграф и запрет выезда за границу: что предусматривает законопроект Зеленского об усилении полномочий НАБУ и САП24 июля, 17:41 • 191261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Андрюс Кубилиус
Вадим Филашкин
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Кропивницкий
Стокгольм
Реклама
УНН Lite
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 64538 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 34124 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 36435 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 33733 просмотра
Диджей Miss Monique выступила на сцене Tomorrowland и развернула украинский флаг26 июля, 06:28 • 33749 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Financial Times
MIM-104 Patriot
Старлинк
КАБ-250

Украина и США готовят новые проекты в оборонной сфере - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 600 просмотра

Украина и США обсудили прогресс в выполнении договоренностей по оборонной поддержке и сотрудничеству, включая совместное производство беспилотников. Министр обороны Денис Шмыгаль поблагодарил США за поддержку, в частности за передачу систем Patriot и дальнобойного оружия.

Украина и США готовят новые проекты в оборонной сфере - Шмыгаль

Украина и США обсудили прогресс в выполнении договоренностей в сфере оборонной поддержки и сотрудничества, в том числе по совместным производствам беспилотников, и готовят новые проекты. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по итогам переговоров с американской делегацией во главе с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, пишет УНН.

Украина и США продолжают поддерживать насыщенный диалог в сфере обороны. (...) Обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности по совместным производствам беспилотников. Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн"

- написал Шмыгаль.

Министр сообщил, что выразил благодарность за участие в заседании Контактной группы министра обороны США Пита Хегсета.

"Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время", - подчеркнул Шмыгаль.

Он назвал проведенную сегодня в Киеве встречу "предметной" и "содержательной".

Участие, кроме Дэвис, приняли американский атташе по вопросам обороны Брэд Николсон и командующий SAG-U и NSATU Кертис Баззард.

"Поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Трампа и Конгресс за чрезвычайный уровень поддержки. В частности за анонсирование передачи систем Patriot и дальнобойного оружия. Это важно для защиты людей от ежедневных российских обстрелов", - указал Шмыгаль.

"Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что этого возможно достичь при лидерстве США", - подчеркнул министр обороны.

Германия уже передала Украине три системы Patriot, продолжаются переговоры об отправке еще одной – СМИ26.07.2025, 18:59 • 5376 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Конгресс Соединенных Штатов Америки
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9