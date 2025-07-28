Украина и США готовят новые проекты в оборонной сфере - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина и США обсудили прогресс в выполнении договоренностей по оборонной поддержке и сотрудничеству, включая совместное производство беспилотников. Министр обороны Денис Шмыгаль поблагодарил США за поддержку, в частности за передачу систем Patriot и дальнобойного оружия.
Украина и США обсудили прогресс в выполнении договоренностей в сфере оборонной поддержки и сотрудничества, в том числе по совместным производствам беспилотников, и готовят новые проекты. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль по итогам переговоров с американской делегацией во главе с временным поверенным в делах США в Украине Джули Дэвис, пишет УНН.
Украина и США продолжают поддерживать насыщенный диалог в сфере обороны. (...) Обсудили состояние выполнения договоренностей в сфере оборонной поддержки и развитие двустороннего сотрудничества, в частности по совместным производствам беспилотников. Готовим новые важные проекты. Подвели итоги встречи в формате "Рамштайн"
Министр сообщил, что выразил благодарность за участие в заседании Контактной группы министра обороны США Пита Хегсета.
"Важно провести следующее заседание в очном формате уже в ближайшее время", - подчеркнул Шмыгаль.
Он назвал проведенную сегодня в Киеве встречу "предметной" и "содержательной".
Участие, кроме Дэвис, приняли американский атташе по вопросам обороны Брэд Николсон и командующий SAG-U и NSATU Кертис Баззард.
"Поблагодарил Соединенные Штаты, Президента Трампа и Конгресс за чрезвычайный уровень поддержки. В частности за анонсирование передачи систем Patriot и дальнобойного оружия. Это важно для защиты людей от ежедневных российских обстрелов", - указал Шмыгаль.
"Работаем в тесной координации с нашими американскими партнерами. Достижение длительного мира через силу остается нашей целью. И мы убеждены, что этого возможно достичь при лидерстве США", - подчеркнул министр обороны.
Германия уже передала Украине три системы Patriot, продолжаются переговоры об отправке еще одной – СМИ26.07.2025, 18:59 • 5376 просмотров