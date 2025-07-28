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Украина укрепляет оборону: Шмыгаль рассказал о новых договоренностях с Латвией и Испанией

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Министр обороны Украины обсудил военную поддержку с Латвией и Испанией. Латвия передала БПЛА и 42 БТР Patria 6х6, Испания помогает с защитой неба и тренировкой военных.

Украина укрепляет оборону: Шмыгаль рассказал о новых договоренностях с Латвией и Испанией

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом и министром обороны Испании Маргаритой Роблес, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Укрепляем военную поддержку Украины со стороны европейских партнеров. С Министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом обсудили потребности Сил обороны, совместное производство дронов для Украины и договоренности последней встречи Контактной группы по вопросам обороны 

– заявил глава Минобороны Украины.

Шмыгаль поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности – в частности, за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6. 

Первая партия уже была доставлена в Украину. Договорились о следующих шагах сотрудничества. Среди них – активизировать наш диалог со странами Нордическо-Балтийской восьмерки 

– отметил министр обороны Украины.

В разговоре с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Денис Шмыгаль обсудил пути усиления обороноспособности Украины: на земле, на море и в воздухе. По его словам, готовятся соответствующие договоренности.

Украина и США готовят новые проекты в оборонной сфере - Шмыгаль28.07.25, 13:59 • 2866 просмотров

Шмыгаль поблагодарил Испанию за важный вклад в поддержку нашего государства, в частности в вопросе защиты неба от российских обстрелов. 

Благодарны также за тренировки и лечение украинских военных. Будем продолжать наше плодотворное взаимодействие ради безопасности и мира 

– резюмировал министр обороны Украины.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Латвия
Испания
Украина
Денис Шмыгаль
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