Украина укрепляет оборону: Шмыгаль рассказал о новых договоренностях с Латвией и Испанией
Киев • УНН
Министр обороны Украины обсудил военную поддержку с Латвией и Испанией. Латвия передала БПЛА и 42 БТР Patria 6х6, Испания помогает с защитой неба и тренировкой военных.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом и министром обороны Испании Маргаритой Роблес, передает УНН со ссылкой на Минобороны.
Укрепляем военную поддержку Украины со стороны европейских партнеров. С Министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом обсудили потребности Сил обороны, совместное производство дронов для Украины и договоренности последней встречи Контактной группы по вопросам обороны
Шмыгаль поблагодарил за вклад Латвии в укрепление обороноспособности – в частности, за передачу БпЛА для Сил обороны и недавнее решение предоставить 42 единицы бронетранспортеров Patria 6х6.
Первая партия уже была доставлена в Украину. Договорились о следующих шагах сотрудничества. Среди них – активизировать наш диалог со странами Нордическо-Балтийской восьмерки
В разговоре с министром обороны Испании Маргаритой Роблес Денис Шмыгаль обсудил пути усиления обороноспособности Украины: на земле, на море и в воздухе. По его словам, готовятся соответствующие договоренности.
Украина и США готовят новые проекты в оборонной сфере - Шмыгаль28.07.25, 13:59 • 2866 просмотров
Шмыгаль поблагодарил Испанию за важный вклад в поддержку нашего государства, в частности в вопросе защиты неба от российских обстрелов.
Благодарны также за тренировки и лечение украинских военных. Будем продолжать наше плодотворное взаимодействие ради безопасности и мира