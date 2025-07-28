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"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
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"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці

Київ • УНН

 • 21172 перегляди

Народний депутат Сергій Кузьміних, голова підкомітету з фармації, підозрюється у лобіюванні інтересів компанії "Дарниця". Журналісти виявили зв'язок між його діями та зростанням прибутку "Дарниці" після обмеження аптечного маркетингу.

"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці

Використання народних депутатів для просування приватних інтересів великих компаній становить системну загрозу економічній безпеці держави і суперечить принципам парламентаризму. Саме такий приклад демонструє народний депутат Сергій Кузьміних, адже його публічна діяльність на посаді голови підкомітету з питань фармації викликає все більше запитань про те, чиї інтереси він представляє, пише УНН.

Деталі

Журналісти УНН, поспілкувавшись із представниками фармринку та наближеними до родини власників заводу "Дарниця" Катериною та Глібом Загоріїв джерелами, зʼясували, що на початку літа 2024 року Загорії розробили план перерозподілу ринку, мета якого — витіснення дрібних виробників, усунення великих дистриб’юторів і перенесення відповідальності за високі ціни на ліки на аптечні мережі. Реалізація цього задуму без політичної підтримки була б неможливою, тож, за словами джерел, "Дарниця" звернулася до народного депутата Сергія Кузьміних, давнього знайомого родини і голови підкомітету з фармації. 

Першим етапом стала кампанія проти аптечного маркетингу, який був представлений у публічному просторі як головна причина "накруток" на ціни. У результаті публічного тиску МОЗ змушене було обмежити маркетинг, однак обіцяного зниження цін не відбулося — виробники, зокрема "Дарниця", знизили вартість лише на кілька препаратів зі списку ТОП-100, тоді як ціни на інші ліки залишилися незмінними або почали зростати. Водночас прибуток "Дарниці", за різними оцінками, зріс на півмільярда гривень щомісяця. 

Попри те, що обіцяного ефекту для пацієнтів не було досягнуто, Кузьміних продовжує відкрито просувати інтереси "Дарниці" — і через соцмережі, і через підконтрольні медіа, і на закритих зустрічах. Окрім того, за даними журналістів, благодійний фонд, співзасновником якого є Кузьміних, отримував значні суми від фонду родини Загоріїв — співвласників "Дарниці". Це навіть стало предметом перевірки НАЗК.

Засновник юридичної компанії "Касьяненко і партнери" Дмитро Касьяненко в ексклюзивному коментарі УНН зазначив, що така ситуація може свідчити про зловживання впливом.

Ситуація може свідчити про наявність ознак злочину, передбаченого статтею 369-2 Кримінального кодексу України - "зловживання впливом". Зокрема, якщо народний депутат, використовуючи свій статус голови профільного підкомітету, діє не в інтересах держави чи суспільства, а в інтересах окремого суб’єкта господарювання, з яким має або мав тісні зв’язки-така поведінка може кваліфікуватися як неправомірне використання впливу

- пояснив юрист.

Крім того, за його словами, участь у лобіюванні комерційних інтересів за наявності фінансових або інших взаємозв’язків (як-от отримання значних коштів благодійними фондами, пов’язаними з депутатом) може мати ознаки реального або потенційного конфлікту інтересів, що підлягає перевірці Національним агентством з питань запобігання корупції. 

Що стосується загальної практики використання народних депутатів для просування приватних інтересів великих компаній - така поведінка, за своєю суттю, є зловживанням владними повноваженнями і становить системну загрозу для економічної безпеки держави. Вона суперечить принципам парламентаризму і має бути предметом публічного осуду та юридичної оцінки

- додав Дмитро Касьяненко.

У сукупності факти, викладені журналістами, свідчать про серйозні ризики використання парламентських повноважень народного депутата Сергія Кузьміних у приватних інтересах. З огляду на це правоохоронці, зокрема Державне бюро розслідувань, мають дати юридичну оцінку цим діям та перевірити, чи не було зловживання владою або використання впливу в особистих або корпоративних інтересах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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