Зеленський доручив підготувати законопроєкти, які дадуть більше можливостей звільненим із полону
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкти, що нададуть більше прав та можливостей звільненим з полону українцям. Це рішення було прийнято після зустрічі в Координаційному штабі з питань військовополонених, де обговорювалися питання реабілітації та повернення українців з полону.
Президент України Володимир Зеленський доручив підготувати законопроєкти, які дадуть більше прав, більше можливостей звільненим українцям із полону. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні був у Координаційному штабі з питань військовополонених – була у нас особлива зустріч, яка присвячена саме цьому дню: сьогодні день памʼяті, День, коли ми згадуємо убитих в Оленівці. Росіяни тоді скоїли одне з найбільших убивств, вибухом і пожежею вони вбили понад 50 "азовців" в Оленівці, ще майже 150 були важко поранені. Абсолютно жахливий злочин. І відтепер щороку українці будуть вшановувати пам’ять усіх наших людей, які були вбиті, які були страчені, закатовані в російському полоні, у російських тюрмах, у російських таборах та на фронті. Сьогодні команда штабу доповідала про те, який стан справ зараз із нашими людьми, яких ми шукаємо серед полонених, яких ми повертаємо
Він наголосив, що також було обговорено питання реабілітації полонених після обмінів.
Я доручив готувати за підсумками цієї розмови, зокрема, законопроєкти, які дадуть більше прав, дадуть більше можливостей звільненим із полону. Є рішення, які можуть зробити Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, військове командування, перемовна група. За результатами цього тижня я очікую на виконання і доповідь. Уже 5857 наших людей ми повернули завдяки обмінам. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Ми маємо повернути всіх
Нагадаємо
Розслідування масового вбивства росіянами українських захисників з "Азовсталі", які перебували в полоні в колонії в Оленівці, триває. Наразі встановлені не всі особи, які причетні до злочину. росія досі не надала доступ до місця події жодній міжнародній організації, окремим представникам, або незалежним медіа.