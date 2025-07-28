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Зеленский поручил подготовить законопроекты, которые дадут больше возможностей освобожденным из плена

Киев • УНН

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить законопроекты, которые предоставят больше прав и возможностей освобожденным из плена украинцам. Это решение было принято после встречи в Координационном штабе по вопросам военнопленных, где обсуждались вопросы реабилитации и возвращения украинцев из плена.

Зеленский поручил подготовить законопроекты, которые дадут больше возможностей освобожденным из плена

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить законопроекты, которые дадут больше прав, больше возможностей освобожденным украинцам из плена. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня был в Координационном штабе по вопросам военнопленных – была у нас особая встреча, посвященная именно этому дню: сегодня день памяти, День, когда мы вспоминаем убитых в Еленовке. Россияне тогда совершили одно из крупнейших убийств, взрывом и пожаром они убили более 50 "азовцев" в Еленовке, еще почти 150 были тяжело ранены. Абсолютно ужасное преступление. И отныне ежегодно украинцы будут чтить память всех наших людей, которые были убиты, которые были казнены, замучены в российском плену, в российских тюрьмах, в российских лагерях и на фронте. Сегодня команда штаба докладывала о том, каково состояние дел сейчас с нашими людьми, которых мы ищем среди пленных, которых мы возвращаем 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что также был обсужден вопрос реабилитации пленных после обменов.

Я поручил готовить по итогам этого разговора, в частности, законопроекты, которые дадут больше прав, дадут больше возможностей освобожденным из плена. Есть решения, которые могут принять Министерство обороны, Министерство здравоохранения, военное командование, переговорная группа. По результатам этой недели я ожидаю выполнения и доклада. Уже 5857 наших людей мы вернули благодаря обменам. Мы ищем по каждой фамилии. Мы должны вернуть всех 

- добавил Зеленский.

Напомним

Расследование массового убийства россиянами украинских защитников из "Азовстали", которые находились в плену в колонии в Еленовке, продолжается. Сейчас установлены не все лица, причастные к преступлению. Россия до сих пор не предоставила доступ к месту происшествия ни одной международной организации, отдельным представителям, или независимым медиа.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойнаполитика
Владимир Зеленский
Украина
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