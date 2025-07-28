Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики

Викликів щодо усиновлення дітей в Україні багато, зокрема, є проблеми з базами, з інформацією про дітей, з навантаженням на Державну службу у справах дітей. Про це журналісту УНН розповіла голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей Ірина Тулякова, та повідомила про загальну ситуацію щодо усиновлень.

Ситуація з усиновленням в Україні

Людей, які хочуть усиновити, мають емоційне бажання в умовах війни підтримати дитину, взяти у свою родину, стає більше. Самих усиновлень порівняно з попереднім роком більше, але глобально, це досить невелика кількість порівняно з тим скільки кандидатів (на усиновлення – ред.) - сказала Тулякова.

Тулякова пояснила, чому наразі невелика кількість усиновлень. "Тому що усиновлювачі найчастіше очікують на одну дитину молодшого віку, бажано маленьку дитину, здорову, а ті діти, які знаходяться в інституційній системі, або можуть бути усиновлені, зазвичай це сімейні групи, й навіть не троє дітей, інколи більше – 4-5. Це сімейна група, братики та сестрички", - зазначила Тулякова.

Також за її словами, дуже багато дітей-підлітків, є діти з інвалідністю, що, на жаль, стає перепоною для усиновлювачів.

"Тому з одного боку начебто таке прагнення взяти дитину в родину збільшується, але по факту поки що кількість усиновлень не зростає у відповідності до того скільки дітей потребують родини", - сказала Тулякова.

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Які є виклики щодо усиновлення в Україні

Тулякова наголосила, що викликів багато. "Те, що я проговорила в контексті співвідношення бажань та реальності. Але також є й бюрократичні виклики. На даний момент, наприклад подати заяву на усиновлення можна навіть через Дію, тобто якісь процеси спростилися, дуже багато інформації на dity.gov.ua щодо усиновлення або інших форм сімейного виховання. Водночас все одно пошук дитини – це зараз виклик. Є проблеми з базами, з інформацією про дітей, з навантаженням на Державну службу у справах дітей яка не співмірна їх реальним задачам, тому що одна людина на тисячу дітей в громаді", - розповіла Тулякова.

Тулякова зазначила, що наразі вже передаються повноваження на рівень громади опікуватися й питаннями усиновлення, створення сімейних форм виховання, в тому числі й кризовими випадками.

"Тому дуже наполягаємо та просимо голів громад приділити увагу Службам у справах дітей, тому що зараз період трансформації, коли на них ще більше відповідальності й звичайно, що їм потрібна підтримка", - сказала Тулякова.

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Статистика усиновлень в Україні

Голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський повідомляв, що станом на 1-й квартал 2025 року в Україні було усиновлено 290 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Усі діти були усиновлені громадянами України, 6 із них — діти з інвалідністю.

Віковий розподіл усиновлених дітей:

• до 1 року — 35 дітей;

• 1–2 роки — 52 дитини;

• 3–5 років — 85 дітей;

• 6–10 років — 78 дітей;

• 11–17 років — 40 дітей.

Найвищі показники з усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в таких областях:

• Дніпропетровська обл. – 34 дитини;

• Київська обл. – 27 дітей;

• Закарпатська обл. – 27 дітей;

• Житомирська обл. – 26 дітей;

• Одеська обл. – 20 дітей.

За даними на 1-й квартал 2025 року, на місцевому обліку з усиновлення перебуває 14 946 дітей, з них 11 154 вже влаштовано до сімейних форм виховання.

У 2024 році було усиновлено 1 270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – що на 27% більше ніж у 2023 році.