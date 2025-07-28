Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы

Вызовов по усыновлению детей в Украине много, в частности, есть проблемы с базами, с информацией о детях, с нагрузкой на Государственную службу по делам детей. Об этом журналисту УНН рассказала глава Координационного центра по развитию семейного воспитания и ухода за детьми Ирина Тулякова, и сообщила об общей ситуации по усыновлениям.

Ситуация с усыновлением в Украине

Людей, которые хотят усыновить, имеют эмоциональное желание в условиях войны поддержать ребенка, взять в свою семью, становится больше. Самих усыновлений по сравнению с предыдущим годом больше, но глобально, это довольно небольшое количество по сравнению с тем, сколько кандидатов (на усыновление – ред.) - сказала Тулякова.

Тулякова объяснила, почему сейчас небольшое количество усыновлений. "Потому что усыновители чаще всего ожидают одного ребенка младшего возраста, желательно маленького ребенка, здорового, а те дети, которые находятся в институциональной системе, или могут быть усыновлены, обычно это семейные группы, и даже не трое детей, иногда больше – 4-5. Это семейная группа, братики и сестрички", - отметила Тулякова.

Также по ее словам, очень много детей-подростков, есть дети с инвалидностью, что, к сожалению, становится преградой для усыновителей.

"Поэтому с одной стороны вроде бы такое стремление взять ребенка в семью увеличивается, но по факту пока что количество усыновлений не растет в соответствии с тем, сколько детей нуждаются в семье", - сказала Тулякова.

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Какие есть вызовы по усыновлению в Украине

Тулякова подчеркнула, что вызовов много. "То, что я проговорила в контексте соотношения желаний и реальности. Но также есть и бюрократические вызовы. На данный момент, например подать заявление на усыновление можно даже через Дию, то есть какие-то процессы упростились, очень много информации на dity.gov.ua по усыновлению или другим формам семейного воспитания. В то же время все равно поиск ребенка – это сейчас вызов. Есть проблемы с базами, с информацией о детях, с нагрузкой на Государственную службу по делам детей, которая не соизмерима их реальным задачам, потому что один человек на тысячу детей в общине", - рассказала Тулякова.

Тулякова отметила, что сейчас уже передаются полномочия на уровень общины заниматься и вопросами усыновления, создания семейных форм воспитания, в том числе и кризисными случаями.

"Поэтому очень настаиваем и просим глав общин уделить внимание Службам по делам детей, потому что сейчас период трансформации, когда на них еще больше ответственности и конечно, что им нужна поддержка", - сказала Тулякова.

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Статистика усыновлений в Украине

Глава Государственной службы по делам детей Петр Добромильский сообщал, что по состоянию на 1-й квартал 2025 года в Украине было усыновлено 290 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Все дети были усыновлены гражданами Украины, 6 из них — дети с инвалидностью.

Возрастное распределение усыновленных детей:

• до 1 года — 35 детей;

• 1–2 года — 52 ребенка;

• 3–5 лет — 85 детей;

• 6–10 лет — 78 детей;

• 11–17 лет — 40 детей.

Наивысшие показатели по усыновлению детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в таких областях:

• Днепропетровская обл. – 34 ребенка;

• Киевская обл. – 27 детей;

• Закарпатская обл. – 27 детей;

• Житомирская обл. – 26 детей;

• Одесская обл. – 20 детей.

По данным на 1-й квартал 2025 года, на местном учете по усыновлению находится 14 946 детей, из них 11 154 уже устроены в семейные формы воспитания.

В 2024 году было усыновлено 1 270 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, – что на 27% больше чем в 2023 году.