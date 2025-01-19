ХАМАС передал список заложников для обмена с Израилем: что известно

Представитель ХАМАС сегодня, 19 января, заявил, что террористическая группировка отправила Израилю список заложников, которые планирует освободить сегодня. Об этом сообщают палестинские СМИ, передает УНН со ссылкой на Timesof Israel.

В свою очередь израильский чиновник сообщил общественному вещателю "Кан", что ХАМАС передал посредникам имена трех женщин, которые должны быть освобождены сегодня.

Ранее

Сообщалось, что ХАМАС не предоставил список заложников для обмена, нарушив ключевые условия перемирия. В ответ ЦАХАЛ продолжил военные удары по сектору Газа по директиве премьер-министра.

Напомним

Перемирие между Израилем и ХАМАСом должно было начаться в воскресенье. Кроме того, планируется обмен 33 израильских заложников на 1900 палестинских заключенных в течение 42 дней.