ХАМАС передал список заложников для обмена с Израилем: что известно

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 139694 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 60845 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 168151 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 144980 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 175379 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 128434 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 115866 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115263 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107508 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 182550 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

Оккупанты продвигаются на новых участках фронта: какие населенные пункты под угрозой - DeepState

19 января, 00:39 • 52002 просмотра
Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

Ермак провел в Париже важные переговоры по поддержке Украины

19 января, 03:45 • 31683 просмотра
В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

04:57 • 43246 просмотра
Приложение "Мрия" получило новую функцию персонализации обучения для школьников

Приложение "Мрия" получило новую функцию персонализации обучения для школьников

05:09 • 28374 просмотра
Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

Масштабная атака на Запорожскую область: более 350 ударов по 13 населенным пунктам

05:26 • 35039 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 139694 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 156313 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 131377 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 175379 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 182550 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 64923 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 101894 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 103198 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 168151 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 118034 просмотра
Актуальное
ХАМАС передал список заложников для обмена с Израилем: что известно

ХАМАС передал список заложников для обмена с Израилем: что известно

Киев  •  УНН

 • 10575 просмотра

Read in English

ХАМАС направил Израилю список заложников для освобождения, среди которых три женщины. Обмен должен состояться в рамках 42-дневного перемирия, где планируется обменять 33 израильтян на 1900 палестинцев.

 Представитель ХАМАС сегодня, 19 января, заявил, что террористическая группировка отправила Израилю список заложников, которые планирует освободить сегодня. Об этом сообщают палестинские СМИ, передает УНН со ссылкой на Timesof Israel.

В свою очередь израильский чиновник сообщил общественному вещателю "Кан", что ХАМАС передал посредникам имена трех женщин, которые должны быть освобождены сегодня.

Ранее 

Сообщалось, что ХАМАС не предоставил список заложников для обмена, нарушив ключевые условия перемирия. В ответ ЦАХАЛ продолжил военные удары по сектору Газа по директиве премьер-министра.

Напомним

Перемирие между Израилем и ХАМАСом должно было начаться в воскресенье. Кроме того, планируется обмен 33 израильских заложников на 1900 палестинских заключенных в течение 42 дней.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Новости Мира
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
sektor-hazaСектор Газа

Обратиться по вопросам размещения рекламы