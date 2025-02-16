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ХАМАС готовий відмовитись від управління Газою: що стоїть за цим рішенням

Київ • УНН

 • 33662 перегляди

ХАМАС погодився обговорити передачу управління Газою в рамках другої фази угоди з Ізраїлем. Переговори щодо припинення вогню та звільнення заручників можуть розпочатися з 17 лютого.

ХАМАС погодився віддати управління над Газою. Починаючи з понеділка, 17 лютого угруповання готове обговорити реалізацію цієї другої фази угоди з Ізраїлем про звільнення заручників і припинення вогню. Про це інформує видання The Jerusalem Post з посиланням на арабські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як пише The Jerusalem Post, арабські ЗМІ, посилаючись на високопоставлених чиновників, повідомили, що угруповання не буде керувати Газою під час наступного етапу угоди.

Зазначається, що у четвер високопосадовець Усама Хамдан повідомив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угруповання буде готове вести переговори за другим етапом угод про припинення вогню і звільнення заручників із понеділка.

Крім того, Walla писало, що Хадман наголосив на прихильності ХАМАС до угоди і процитувало його наступну заяву.

Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було погоджено в суботу або в дні, що залишилися

- заявив Усама Хамдан.

За інформацією TJP, частиною другої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАСом є відмова угруповання від управління Газою.

Нагадаємо

Ще три ізраїльські заручники Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС. Це шостий обмін заручників, після якого Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Ізраїль та ХАМАС проведуть масштабний обмін: 369 палестинців на трьох заручників14.02.25, 16:25 • 25232 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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