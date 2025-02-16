ХАМАС готовий відмовитись від управління Газою: що стоїть за цим рішенням

ХАМАС погодився віддати управління над Газою. Починаючи з понеділка, 17 лютого угруповання готове обговорити реалізацію цієї другої фази угоди з Ізраїлем про звільнення заручників і припинення вогню. Про це інформує видання The Jerusalem Post з посиланням на арабські ЗМІ, передає УНН.

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Як пише The Jerusalem Post, арабські ЗМІ, посилаючись на високопоставлених чиновників, повідомили, що угруповання не буде керувати Газою під час наступного етапу угоди.

Зазначається, що у четвер високопосадовець Усама Хамдан повідомив катарському телеканалу Al Araby TV, що палестинське терористичне угруповання буде готове вести переговори за другим етапом угод про припинення вогню і звільнення заручників із понеділка.

Крім того, Walla писало, що Хадман наголосив на прихильності ХАМАС до угоди і процитувало його наступну заяву.

Якщо Ізраїль виконає свої зобов'язання, то ми продовжимо звільняти заручників, як було погоджено в суботу або в дні, що залишилися - заявив Усама Хамдан.

За інформацією TJP, частиною другої фази угоди між Ізраїлем і ХАМАСом є відмова угруповання від управління Газою.

Нагадаємо

Ще три ізраїльські заручники Саша Труфанов, Іер Хорн та Сагуї Декель-Чен повернулися до Ізраїлю після звільнення ХАМАС. Це шостий обмін заручників, після якого Ізраїль має звільнити 369 палестинських ув'язнених.

Ізраїль та ХАМАС проведуть масштабний обмін: 369 палестинців на трьох заручників