США відправили 2000-фунтові бомби в Ізраїль після скасування заморозки Трампом

В Ізраїль прибула велика партія 2000-фунтових бомб MK-84 зі США. Ця поставка стала кінцем дев’ятимісячної паузи у військових постачаннях, яку запровадила адміністрація Джо Байдена. Заборону скасував Президент США Дональд Трамп. Про це пише The Jerusalem Post, передає УНН.

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Зазначається, що у ніч із суботи на неділю корабель із важкими авіабомбами прибув до порту Ашдод. Боєприпаси швидко вивантажили й передали на бази ВПС. Міністерство оборони Ізраїлю відзвітувало, що вантаж транспортували десятками вантажівок, а логістикою займалися спільно ізраїльські та американські фахівці.

Загалом, за даними відомства, з початку війни до Ізраїлю доправили понад 76 тисяч тонн військового обладнання. Це стало найбільшою в історії країни операцією з авіа- та морських поставок зброї.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац подякував адміністрації Трампа за підтримку.

Поставка боєприпасів, яка прибула цієї ночі в Ізраїль і була розблокована адміністрацією Трампа, є значним підсиленням для ВПС та ЦАХАЛу й ще одним свідченням міцного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами - Ісраель Кац.

Він додав, що під час останньої розмови з американським міністром оборони Пітом Хегсетом отримав запевнення, що Вашингтон і надалі постачатиме Ізраїлю всю необхідну зброю для захисту.

Поставка надійшла в той момент, коли Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розглядає можливість відновлення бойових дій у Газі.

У найближчі два тижні ізраїльська армія може знову почати наступ, якщо ХАМАС припинить передачу заручників або якщо переговори про наступні етапи звільнення проваляться.

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Міністерство оборони й надалі постачає боєприпаси для армії. Станом на сьогодні до Ізраїлю вже прибуло понад 76 000 тонн військового обладнання - 678 авіарейсами та 129 морськими суднами. Це найбільша операція з повітряних і морських поставок в історії країни.

Чому Байден заморозив поставки зброї?

Усе почалося 6 травня 2024 року, коли ЦАХАЛ увійшов у Рафах після тривалих суперечок із адміністрацією Байдена.

США виступали проти наступу, адже побоювалися, що це призведе до масових жертв серед палестинських цивільних. Вашингтон пропонував робити це поступово, аби люди встигли евакуюватися.

Проте ізраїльська армія не дослухалася до порад, і Байден особисто наказав призупинити постачання деяких видів зброї, зокрема й 2000-фунтових бомб MK-84. Це було сигналом незадоволення діями Ізраїлю, а також попередженням: якщо жертв стане занадто багато, США можуть повністю зупинити військову підтримку.

Частину обмежень вдалося зняти ще в червні 2024 року, коли тодішній міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант з’їздив до Вашингтона.

Однак у вересні прем’єр Беньямін Нетаньягу розкритикував Байдена за зволікання та відкрито посперечався з його командою щодо планів передачі управління Газою Палестинській адміністрації. Після цього США знову пригальмували постачання важких боєприпасів.

Перемога Трампа на виборах усе змінила.

20 січня 2025 року він офіційно скасував заборону, і от тепер перші партії бомб уже в Ізраїлі.

Нагадаємо

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