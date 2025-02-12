Венгрия даст миллион евро армии Ливана вместо поставок оружия Украине - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна окажет поддержку армии Ливана через Европейский фонд мираТем временем Венгрия продолжает блокировать выделение средств из этого фонда для помощи Украине.Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

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Отмечается, что во время визита в Бейрут Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает дружеские отношения с Ливаном и готова помогать в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

По его словам, Венгрия поддержит ливанскую армию 400 миллионами форинтов, это примерно 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

Мы отправляем эти средства в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем передать деньги, которые бы пошли туда, другим странам