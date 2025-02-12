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Венгрия даст миллион евро армии Ливана вместо поставок оружия Украине - Сийярто

Венгрия даст миллион евро армии Ливана вместо поставок оружия Украине - Сийярто

Киев  •  УНН

 • 5457 просмотра

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Петер Сийярто объявил о предоставлении Ливану 1 млн евро через Европейский фонд мира вместо поддержки Украины. Венгрия продолжает блокировать выделение 6 млрд евро военной помощи для Украины из этого фонда.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна окажет поддержку армии Ливана через Европейский фонд мираТем временем Венгрия продолжает блокировать выделение средств из этого фонда для помощи Украине.Об этом сообщает Telex, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время визита в Бейрут Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает дружеские отношения с Ливаном и готова помогать в укреплении стабильности и безопасности в регионе.

По его словам, Венгрия поддержит ливанскую армию 400 миллионами форинтов, это примерно 991 500 евро, "вместо того, чтобы отправлять оружие в Украину".

Мы отправляем эти средства в Ливан через Европейский фонд мира, и мы можем это сделать, потому что мы не отправляем оружие в Украину, поэтому мы можем передать деньги, которые бы пошли туда, другим странам

- подчеркнул глава венгерского МИД.

Стоит заметить, что Венгрия уже более года препятствует распределению из Европейского фонда мира более 6 миллиардов евро, которые предназначены для возмещения странам ЕС расходов на военную помощь Украине.

Напомним

Лидер фракции "Фидес" сообщил о предупреждении спецслужб относительно украинской кампании по дискредитации Орбана. По его словам, Украина потратила значительные средства на распространение ложных материалов через СМИ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
peter-siiyartoПетер Сийярто
livanЛиван
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

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