Угорщина дасть мільйон євро армії Лівану замість постачання зброї Україні - Сійярто
Київ • УНН
Петер Сійярто оголосив про надання Лівану 1 млн євро через Європейський фонд миру замість підтримки України. Угорщина продовжує блокувати виділення 6 млрд євро військової допомоги для України з цього фонду.
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна надасть підтримку армії Лівану через Європейський фонд мируТим часом Угорщина продовжує блокувати виділення коштів з цього фонду для допомоги Україні.Про це повідомляє Telex, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що під час візиту до Бейрута Сійярто заявив, що Угорщина підтримує дружні відносини з Ліваном і готова допомагати у зміцненні стабільності та безпеки в регіоні.
За його словами, Угорщина підтримає ліванську армію 400 мільйонами форинтів, це приблизно 991 500 євро, "замість того, щоб відправляти зброю в Україну".
Ми відправляємо ці кошти до Лівану через Європейський фонд миру, і ми можемо це зробити, тому що ми не відправляємо зброю в Україну, тому ми можемо передати гроші, які б пішли туди, іншим країнам
Варто зауважити, що Угорщина вже понад рік перешкоджає розподілу з Європейського фонду миру понад 6 мільярдів євро, які призначені для відшкодування країнам ЄС витрат на військову допомогу Україні.
Нагадаємо
Лідер фракції "Фідес" повідомив про попередження спецслужб щодо української кампанії з дискредитації Орбана. За його словами, Україна витратила значні кошти на поширення неправдивих матеріалів через ЗМІ.