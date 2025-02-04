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В Угорщині заявили, що Україна вклала "чималі кошти" для дискредитації Орбана

В Угорщині заявили, що Україна вклала "чималі кошти" для дискредитації Орбана

Київ • УНН

 • 41957 перегляди

Лідер фракції "Фідес" повідомив про попередження спецслужб щодо української кампанії з дискредитації Орбана. За його словами, Україна витратила значні кошти на поширення неправдивих матеріалів через ЗМІ.

Лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з очорнення премʼєра Віктора Орбана. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Мате Кочиша.

Деталі

За інформацією Мате Кочиша, на засіданні парламентського Комітету з питань національної безпеки, членом якого він є, спецслужби Угорщини попередили про кампанію проти Орбана.

Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розпочинає кампанію дискредитації прем’єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підірвати міжнародне сприйняття прем'єр-міністра та послабити здатність Угорщини відстоювати свої інтереси.Метою нинішньої операції за допомогою преси та залучення угорських та іноземних журналістів є демонстрація статей і матеріалів навіть неправдивого змісту, придатних для негативного впливу на міжнародну громадську думку

- написав угорський депутат.

Політик додав, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію, і "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".

Частина ЗМІ, які претендують на незалежність, зараз готові продати країну за українські гроші

- йдеться в публікації політика.

Доказів, які б підкріплювали слова депутата "Фідес", він не додав.

Нагадаємо

Прем'єр Угорщини відмовився висловити особисту позицію щодо агресії рф, посилаючись на офіційну позицію ЄС. Він також заявив, що українська перемога неможлива без прямого втручання західних військ.

Угорщина хоче зберегти всі ділові відносини з рф, але ЄС проти – Орбан 03.02.25, 16:43 • 55686 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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