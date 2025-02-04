В Угорщині заявили, що Україна вклала "чималі кошти" для дискредитації Орбана

Лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з очорнення премʼєра Віктора Орбана. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Мате Кочиша.

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За інформацією Мате Кочиша, на засіданні парламентського Комітету з питань національної безпеки, членом якого він є, спецслужби Угорщини попередили про кампанію проти Орбана.

Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розпочинає кампанію дискредитації прем’єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підірвати міжнародне сприйняття прем'єр-міністра та послабити здатність Угорщини відстоювати свої інтереси.Метою нинішньої операції за допомогою преси та залучення угорських та іноземних журналістів є демонстрація статей і матеріалів навіть неправдивого змісту, придатних для негативного впливу на міжнародну громадську думку