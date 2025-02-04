В Угорщині заявили, що Україна вклала "чималі кошти" для дискредитації Орбана
Київ • УНН
Лідер фракції "Фідес" повідомив про попередження спецслужб щодо української кампанії з дискредитації Орбана. За його словами, Україна витратила значні кошти на поширення неправдивих матеріалів через ЗМІ.
Лідер фракції партії влади Угорщини "Фідес" Мате Кочиш заявив, що, за інформацією угорських спецслужб, Україна розгорнула кампанію з очорнення премʼєра Віктора Орбана. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Мате Кочиша.
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За інформацією Мате Кочиша, на засіданні парламентського Комітету з питань національної безпеки, членом якого він є, спецслужби Угорщини попередили про кампанію проти Орбана.
Згідно з отриманою ними інформацією, українська держава розпочинає кампанію дискредитації прем’єр-міністра Угорщини, заявленою метою якої є підірвати міжнародне сприйняття прем'єр-міністра та послабити здатність Угорщини відстоювати свої інтереси.Метою нинішньої операції за допомогою преси та залучення угорських та іноземних журналістів є демонстрація статей і матеріалів навіть неправдивого змісту, придатних для негативного впливу на міжнародну громадську думку
Політик додав, що Україна витратила "чималі кошти" на операцію, і "робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями вже розпочалася".
Частина ЗМІ, які претендують на незалежність, зараз готові продати країну за українські гроші
Доказів, які б підкріплювали слова депутата "Фідес", він не додав.
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