В Венгрии заявили, что Украина вложила "немалые средства" для дискредитации Орбана
Киев • УНН
Лидер фракции "Фидес" сообщил о предупреждении спецслужб относительно украинской кампании по дискредитации Орбана. По его словам, Украина потратила значительные средства на распространение ложных материалов через СМИ.
Лидер фракции партии власти Венгрии "Фидес" Мате Кочиш заявил, что, по информации венгерских спецслужб, Украина развернула кампанию по очернению премьера Виктора Орбана. Об этом информирует УНН с ссылкой на Facebook-страницу Мате Кочиша.
Детали
По информации Мате Кочиша, на заседании парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, членом которого он является, спецслужбы Венгрии предупредили о кампании против Орбана.
Согласно полученной ими информации, украинское государство начинает кампанию дискредитации премьер-министра Венгрии, заявленной целью которой является подорвать международное восприятие премьер-министра и ослабить способность Венгрии отстаивать свои интересы. Целью нынешней операции с помощью прессы и привлечения венгерских и иностранных журналистов является демонстрация статей и материалов даже ложного содержания, пригодных для негативного влияния на международное общественное мнение
Политик добавил, что Украина потратила "немалые средства" на операцию, и "работа по сбору информации и фабрикации фейковых новостей украинцами уже началась".
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Доказательств, которые бы подкрепляли слова депутата "Фидес", он не добавил.
Напомним
Премьер Венгрии отказался высказать личную позицию по агрессии рф, ссылаясь на официальную позицию ЕС. Он также заявил, что украинская победа невозможна без прямого вмешательства западных войск.
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