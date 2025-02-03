Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с РФ, но ЕС против - Орбан

Премьер-министр Виктор Орбан пожаловался, что Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с Россией открытыми, но ЕС против этого. Он утверждает, что нефть и газ из РФ жизненно важны для выживания венгерской экономики.

Об этом он заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung, передает УНН.

Я вырос во время холодной войны. Мой опыт показывает, что два крупных игрока всегда заключают сделку. Числа три и четыре имеют эту проблему. Американцы договорятся с китайцами. Поэтому для Венгрии не будет проблемой поддерживать хорошие отношения с Пекином и Вашингтоном. С Россией сложнее. Мы хотим сохранить все деловые отношения открытыми. Но ЕС против этого. Позиция США пока остается непонятной. Надо еще немного подождать - заявил Орбан.

Премьер Венгрии считает, что ЕС постоянно теряет конкурентоспособность.

У него нет стратегии и лидерства. То, что здесь происходит, вызывает стыд. Динамизм мировой экономики можно найти на Востоке - и теперь снова в США. Китай и так стремительно развивается, Индия тоже. Если Венгрия поддерживает только экономические отношения с Европой, это безумие - сказал Орбан.

Кроме того, премьер заявил, что Венгрия против санкций в отношении России.

Мы потеряли 19,5 миллиардов евро за последние три года из-за того, что нам пришлось ограничить торговлю, а цены на энергоносители выросли. Венгрия пострадала от санкций больше, чем россия - сказал Орбан.

Он объяснил, почему Венгрия продолжает соглашаться на продление санкции против рф.

Потому что мы достигли согласия с Комиссией ЕС по энергетическому вопросу. Нефть и газ из России жизненно важны для выживания венгерской экономики. И мы получили заверения, что Брюссель будет работать над тем, чтобы восстановить транзит газа через Украину, продолжать пропускать нефтепровод по нефтепроводу «Дружба» и предотвращать подрывные действия со стороны Киева - утверждает Орбан.

Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором

Он заявляет, что страны, которые не имеют выхода к морю, такие как Венгрия и Словакия, «нуждаются в России для поставок нефти и газа. Но энергетика санкции почти не пострадала. Газ вообще не включен, а с нефтью люди очень осторожны, боясь высоких цен на бензин».

Орбан комментируя, почему Венгрия стала такой зависимой от российских энергоносителей, заявил, что в последние годы Венгрия инвестировала в трубопроводы почти во всех соседних странах.

Кроме того, вскоре мы получим больше газа и нефти из Румынии, Азербайджана и Турции. Мы также продвигаем возобновляемые источники энергии и электрификацию. Но Россия нам нужна как поставщик. Поэтому мы хотим вернуться к нормальному экономическому сотрудничеству - сказал Орбан.

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Дополнение

На днях Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против России, когда они должны быть продлены через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.