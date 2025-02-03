Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с РФ, но ЕС против - Орбан
Киев • УНН
Премьер Венгрии заявил о намерении сохранить все деловые отношения с Россией, несмотря на противодействие ЕС. Орбан утверждает, что российские энергоносители жизненно важны для экономики Венгрии.
Премьер-министр Виктор Орбан пожаловался, что Венгрия хочет сохранить все деловые отношения с Россией открытыми, но ЕС против этого. Он утверждает, что нефть и газ из РФ жизненно важны для выживания венгерской экономики.
Об этом он заявил в интервью Neue Zürcher Zeitung, передает УНН.
Я вырос во время холодной войны. Мой опыт показывает, что два крупных игрока всегда заключают сделку. Числа три и четыре имеют эту проблему. Американцы договорятся с китайцами. Поэтому для Венгрии не будет проблемой поддерживать хорошие отношения с Пекином и Вашингтоном. С Россией сложнее. Мы хотим сохранить все деловые отношения открытыми. Но ЕС против этого. Позиция США пока остается непонятной. Надо еще немного подождать
Премьер Венгрии считает, что ЕС постоянно теряет конкурентоспособность.
У него нет стратегии и лидерства. То, что здесь происходит, вызывает стыд. Динамизм мировой экономики можно найти на Востоке - и теперь снова в США. Китай и так стремительно развивается, Индия тоже. Если Венгрия поддерживает только экономические отношения с Европой, это безумие
Кроме того, премьер заявил, что Венгрия против санкций в отношении России.
Мы потеряли 19,5 миллиардов евро за последние три года из-за того, что нам пришлось ограничить торговлю, а цены на энергоносители выросли. Венгрия пострадала от санкций больше, чем россия
Он объяснил, почему Венгрия продолжает соглашаться на продление санкции против рф.
Потому что мы достигли согласия с Комиссией ЕС по энергетическому вопросу. Нефть и газ из России жизненно важны для выживания венгерской экономики. И мы получили заверения, что Брюссель будет работать над тем, чтобы восстановить транзит газа через Украину, продолжать пропускать нефтепровод по нефтепроводу «Дружба» и предотвращать подрывные действия со стороны Киева
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Он заявляет, что страны, которые не имеют выхода к морю, такие как Венгрия и Словакия, «нуждаются в России для поставок нефти и газа. Но энергетика санкции почти не пострадала. Газ вообще не включен, а с нефтью люди очень осторожны, боясь высоких цен на бензин».
Орбан комментируя, почему Венгрия стала такой зависимой от российских энергоносителей, заявил, что в последние годы Венгрия инвестировала в трубопроводы почти во всех соседних странах.
Кроме того, вскоре мы получим больше газа и нефти из Румынии, Азербайджана и Турции. Мы также продвигаем возобновляемые источники энергии и электрификацию. Но Россия нам нужна как поставщик. Поэтому мы хотим вернуться к нормальному экономическому сотрудничеству
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На днях Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против России, когда они должны быть продлены через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.