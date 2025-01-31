Орбан знову погрожує накласти вето на санкції проти рф через транзит газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Європейського Союзу проти росії, коли вони мають бути продовжені через шість місяців, якщо Україна на той час не відновить транзит російського газу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Якщо обіцянку буде порушено, то ми не тільки запропонуємо скасувати санкції, але й скасуємо їх - сказав Орбан.

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Цього тижня Угорщина одержала гарантію від виконавчого органу ЄС щодо відновлення транзиту через Україну, сказав Орбан державному радіо в інтерв'ю у п'ятницю.

Це спонукало його уряд відмовитись від свого опору продовженню санкцій проти москви, який вимагає згоди всіх 27 держав-членів блоку.

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня