Орбан знову погрожує накласти вето на санкції проти рф через транзит газу
Київ • УНН
Прем'єр Угорщини Орбан заявив про можливе вето санкцій ЄС проти Росії через 6 місяців, якщо не відновиться транзит газу. Угорщина отримала гарантії від ЄС щодо відновлення транзиту.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Європейського Союзу проти росії, коли вони мають бути продовжені через шість місяців, якщо Україна на той час не відновить транзит російського газу, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Якщо обіцянку буде порушено, то ми не тільки запропонуємо скасувати санкції, але й скасуємо їх
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Цього тижня Угорщина одержала гарантію від виконавчого органу ЄС щодо відновлення транзиту через Україну, сказав Орбан державному радіо в інтерв'ю у п'ятницю.
Це спонукало його уряд відмовитись від свого опору продовженню санкцій проти москви, який вимагає згоди всіх 27 держав-членів блоку.
Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня27.01.25, 14:31 • 138928 переглядiв