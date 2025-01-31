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Орбан снова угрожает наложить вето на санкции против рф из-за транзита газа

Орбан снова угрожает наложить вето на санкции против рф из-за транзита газа

Киев  •  УНН

 • 12116 просмотра

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Премьер Венгрии Орбан заявил о возможном вето санкций ЕС против россии через 6 месяцев, если не восстановится транзит газа. Венгрия получила гарантии от ЕС по восстановлению транзита.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против hоссии, когда они должны будут быть продлены через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим отменить санкции, но и отменим их

- сказал Орбан.

Детали

На этой неделе Венгрия получила гарантию от исполнительного органа ЕС по восстановлению транзита через Украину, сказал Орбан государственному радио в интервью в пятницу.

Это побудило его правительство отказаться от своего сопротивления продолжению санкций против москвы, который требует согласия всех 27 государств-членов блока.

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля27.01.25, 14:31 • 138478 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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