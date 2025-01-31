Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против hоссии, когда они должны будут быть продлены через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Если обещание будет нарушено, то мы не только предложим отменить санкции, но и отменим их