Орбан не ответил, считает ли лично рф агрессором

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Премьер Венгрии отказался высказать личную позицию относительно агрессии рф, ссылаясь на официальную позицию ЕС. Он также заявил, что украинская победа невозможна без прямого вмешательства западных войск.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считать россию агрессором является официальной позицией Европейского Союза. Свое личное отношение он не озвучил, однако считает, что нужно оставить оценку этого историкам. Об этом он сказал в интервью Neue Zürcher Zeitung, передает УНН.

Детали

Орбан заявил, что Венгрия никогда не рассматривала санкции против россии, как подходящее средство для прекращения войны.

Орбан отметил, что следует позиции ЕС, который называет рф агрессором.

"Это официальная позиция Евросоюза. Я там веду себя лояльно", - сказал Орбан.

На вопрос, считает ли он лично иначе, Орбан ответил: "Хм...(колеблется) Оставим оценку историкам. Я политик, и у нас есть решение ЕС. Это заставляет меня говорить о "российской агрессии".

Кроме того, премьер Венгрии считает, что с самого начала якобы было понятно, что украинская победа в войне  невозможна.

"Мы совершили большую ошибку в феврале 2022 года. Надо было немедленно изолировать конфликт, заставить прекратить огонь и начать переговоры. С самого начала было понятно, что украинская победа невозможна, если мы не начнем тотальную войну. Это не был вариант. Сегодня мы можем помочь Украине только прекращением огня и миром", - добавил он.

Также Орбан утверждает, что ни одного оружия не хватило бы для обеспечения победы Украины.

"Запад может выиграть эту войну, только если пришлет своих солдат в Украину. И мы это исключили. У украинцев просто не хватает солдат. Вот почему нам сейчас нужен Трамп", - сказал Орбан.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан снова пригрозил наложить вето на санкции Европейского Союза против россии, когда они должны быть продлены через шесть месяцев, если Украина к тому времени не возобновит транзит российского газа.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
viktor-orbanВиктор Орбан

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