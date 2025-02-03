Орбан не відповів, чи особисто вважає рф агресором

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вважати росію агресором є офіційною позицією Європейського Союзу. Своє особисте ставлення він не озвучив, проте вважає, що потрібно залишити оцінку цього історикам. Про це він сказав в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung, передає УНН.

Деталі

Орбан заявив, що Угорщина ніколи не розглядала санкції проти росії, як відповідний засіб для припинення війни.

Орбан зазначив, що слідує позиції ЄС, який називає рф агресором.

"Це офіційна позиція Євросоюзу. Я там поводжусь лояльно", - сказав Орбан.

На запитання, чи він особисто вважаєте інакше, Орбан відповів: "Хм…(вагається) Залишимо оцінку історикам. Я політик, і ми маємо рішення ЄС. Це змушує мене говорити про "російську агресію".

Окрім того, прем’єр Угорщини вважає, що з самого початку нібито було зрозуміло, що українська перемога у війні неможлива.

"Ми зробили велику помилку в лютому 2022 року. Треба було негайно ізолювати конфлікт, змусити припинити вогонь і почати переговори. З самого початку було зрозуміло, що українська перемога неможлива, якщо ми не почнемо тотальну війну. Це не був варіант. Сьогодні ми можемо допомогти Україні лише припиненням вогню та миром", - додав він.

Також Орбан стверджує, що жодної зброї не вистачило б для забезпечення перемоги України.

"Захід може виграти цю війну, лише якщо надішле своїх солдатів в Україну. І ми це виключили. В українців просто не вистачає солдатів. Ось чому нам зараз потрібен Трамп", - сказав Орбан.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Європейського Союзу проти росії, коли вони мають бути продовжені через шість місяців, якщо Україна на той час не відновить транзит російського газу.