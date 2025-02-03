Угорщина хоче зберегти всі ділові відносини з рф, але ЄС проти – Орбан

Прем'єр-міністр Віктор Орбан поскаржився, що Угорщина хоче зберегти всі ділові відносини з росією відкритими, але ЄС проти цього. Він стверджує, що нафта і газ з рф життєво важливі для виживання угорської економіки.

Про це він заявив в інтерв’ю Neue Zürcher Zeitung, передає УНН.

Я виріс під час холодної війни. Мій досвід показує, що два великих гравці завжди укладають угоду. Числа три і чотири мають цю проблему. Американці домовляться з китайцями. Тому для Угорщини не буде проблемою підтримувати добрі відносини з Пекіном і Вашингтоном. З росією складніше. Ми хочемо зберегти всі ділові відносини відкритими. Але ЄС проти цього. Позиція США наразі залишається незрозумілою. Треба ще трохи почекати - заявив Орбан.

Прем’єр Угорщини вважає, що ЄС постійно втрачає конкурентоспроможність.

У нього немає стратегії та лідерства. Те, що тут відбувається, викликає сором. Динамізм світової економіки можна знайти на Сході – і тепер знову в США. Китай і так стрімко розвивається, Індія теж. Якщо Угорщина підтримує лише економічні відносини з Європою, це божевілля - сказав Орбан.

Окрім того, прем’єр заявив, що Угорщина проти санкцій щодо росії.

Ми втратили 19,5 мільярдів євро за останні три роки через те, що нам довелося обмежити торгівлю, а ціни на енергоносії зросли. Угорщина постраждала від санкцій більше, ніж росія - сказав Орбан.

Він пояснив, чому Угорщина продовжує погоджуватися на продовження санкції проти рф.

Тому що ми досягли згоди з Комісією ЄС щодо енергетичного питання. Нафта і газ з росії життєво важливі для виживання угорської економіки. І ми отримали запевнення, що Брюссель працюватиме над тим, щоб відновити транзит газу через Україну, продовжувати пропускати нафтопровід нафтопроводом "Дружба" та запобігати підривним діям з боку Києва - стверджує Орбан.

Орбан не відповів, чи особисто вважає рф агресором

Він заявляє, що країни, які не мають виходу до моря, такі як Угорщина та Словаччина, "потребують росію для поставок нафти та газу. Але енергетика санкції майже не постраждала. Газ взагалі не включений, а з нафтою люди дуже обережні, боячись високих цін на бензин".

Орбан коментуючи, чому Угорщина стала такою залежною від російських енергоносіїв, заявив, що в останні роки Угорщина інвестувала в трубопроводи майже в усіх сусідніх країнах.

Крім того, незабаром ми отримаємо більше газу та нафти з Румунії, Азербайджану та Туреччини. Ми також просуваємо відновлювані джерела енергії та електрифікацію. Але росія нам потрібна як постачальник. Тому ми хочемо повернутися до нормальної економічної співпраці - сказав Орбан.

Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції проти рф до кінця липня

Доповнення

Днями Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції Європейського Союзу проти росії, коли вони мають бути продовжені через шість місяців, якщо Україна на той час не відновить транзит російського газу.