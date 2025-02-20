Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників
Київ • УНН
ЦАХАЛ отримав від Червоного Хреста тіла чотирьох загиблих ізраїльських заручників з сектору Газа. Військові провели церемонію та транспортують тіла до Ізраїлю для ідентифікації.
Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у секторі Газа ізраїльських заручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ізраїльського оборонного відомства.
Деталі
Чотири труни з померлими заручниками були передані, вони доставлені силам ЦАХАЛу та ISA в секторі Газа,
Водночас видання The Times of Israel зазначає, що військові провели коротку церемонію під керівництвом головного військового равіна Ізраїля генерала Еяля Кріма. Тіла помістили у нові труни, завішані ізраїльськими прапорами.
Потім ізраїльські війська перенесуть заручників у машини ЦАХАЛу та доставлять до Ізраїлю для ідентифікації,
Нагадаємо
Напередодні стало відомо, що ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази. При цьому палестинське угруповання відкидає вимоги щодо роззброєння та власного виходу з анклаву.
Раніше ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.