Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у Газі ізраїльських заручників

Червоний Хрест передав ЦАХАЛу тіла чотирьох убитих у секторі Газа ізраїльських заручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал ізраїльського оборонного відомства.

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Чотири труни з померлими заручниками були передані, вони доставлені силам ЦАХАЛу та ISA в секторі Газа, - йдеться у повідомленні.

Водночас видання The Times of Israel зазначає, що військові провели коротку церемонію під керівництвом головного військового равіна Ізраїля генерала Еяля Кріма. Тіла помістили у нові труни, завішані ізраїльськими прапорами.

Потім ізраїльські війська перенесуть заручників у машини ЦАХАЛу та доставлять до Ізраїлю для ідентифікації, - пише ЗМІ.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що ХАМАС готовий звільнити всіх ізраїльських заручників в обмін на тривале перемир'я та вивід військ з Гази. При цьому палестинське угруповання відкидає вимоги щодо роззброєння та власного виходу з анклаву.

Раніше ХАМАС погодився передати контроль над Газою Палестинській автономії під тиском Єгипту. Умовою є збереження робочих місць для працівників Гази в новій адміністрації або гарантія пенсійних виплат.