Новий етап обміну полоненими: ХАМАС готує звільнення 6 ізраїльтян
Київ • УНН
Ізраїль та ХАМАС готуються до нового обміну полоненими: 6 ізраїльських заручників в обмін на 600 палестинських в'язнів. Серед звільнених можуть бути двоє осіб, які перебували в полоні майже десятиліття.
Ізраїль та ХАМАС готуються до нового етапу обміну полоненими. Про це повідомляє AFP, передає УНН.
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За попередньою інформацією, бойовики мають звільнити шістьох ізраїльських заручників, тоді як ізраїльська влада готується відпустити близько 600 палестинських ув'язнених.
Серед заручників, які можуть повернутися додому, є двоє людей, яких утримували майже десятиліття. Це одна з найдовших історій полону, що отримала значний міжнародний резонанс.
Процес обміну проходить на тлі напруженої ситуації після інциденту з передачею тіла загиблої, коли ізраїльська сторона звинуватила ХАМАС у порушенні домовленостей.
Очікується, що найближчим часом можуть розпочатися нові переговори, спрямовані на досягнення наступного етапу припинення вогню. Втім, ситуація залишається нестабільною, і подальший розвиток подій залежатиме від готовності сторін дотримуватися досягнутих домовленостей.
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