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Новый этап обмена пленными: ХАМАС готовит освобождение 6 израильтян

Новый этап обмена пленными: ХАМАС готовит освобождение 6 израильтян

Киев  •  УНН

 • 5482 просмотра

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Израиль и ХАМАС готовятся к новому обмену пленными: 6 израильских заложников в обмен на 600 палестинских заключенных. Среди освобожденных могут быть два человека, которые находились в плену почти десятилетие.

Израиль и ХАМАС готовятся к новому этапу обмена пленными. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

По предварительной информации, боевики должны освободить шестерых израильских заложников, тогда как израильские власти готовятся отпустить около 600 палестинских заключенных. 

Среди заложников, которые могут вернуться домой, есть два человека, которых удерживали почти десятилетие. Это одна из самых длинных историй плена, получившая значительный международный резонанс. 

Процесс обмена проходит на фоне напряженной ситуации после инцидента с передачей тела погибшей, когда израильская сторона обвинила ХАМАС в нарушении договоренностей.

Ожидается, что в ближайшее время могут начаться новые переговоры, направленные на достижение следующего этапа прекращения огня. Впрочем, ситуация остается нестабильной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон придерживаться достигнутых договоренностей.

Красный Крест передал ЦАХАЛу тела четырех убитых в Газе израильских заложников20.02.25, 11:26 • 19637 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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