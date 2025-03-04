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В Белом доме требуют извинений от Зеленского, поэтому приостановили военную помощь Украине - CNN

Киев • УНН

 • 26593 просмотра

Белый дом временно приостановил военную помощь Украине после спора в Oval Office. Администрация Трампа требует от Зеленского публичных извинений перед восстановлением помощи.

В Белом доме требуют извинений от Зеленского, поэтому приостановили военную помощь Украине - CNN

Вашингтон решил временно приостановить военную помощь США Украине, поскольку чиновники Белого дома требуют от Президента Украины Владимира Зеленского признать разрыв отношений после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц, сообщает УНН.

Детали

По их словам, президент США Дональд Трамп и его "старшие помощники" требуют от Зеленского признания – возможно, в форме публичных извинений – перед тем, как подписать соглашение по полезным ископаемым или обсуждать продолжение военной помощи.

Решение о прекращении помощи было принято сегодня ... и является стратегией давления на Украину

- цитирует издание одного из своих собеседников.

СМИ также напоминает, что государственный секретарь США Марко Рубио был одним из чиновников, который публично призывал Зеленского извиниться.

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что Президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге согласится на участие в мирных переговорах, чтобы прекратить войну россии в Украине. Это заявление прозвучало перед объявлением США о приостановлении военной помощи Украине.

США планируют ослабить санкции против россии - Reuters03.03.25, 21:59 • 22226 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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