В Белом доме требуют извинений от Зеленского, поэтому приостановили военную помощь Украине - CNN
Киев • УНН
Белый дом временно приостановил военную помощь Украине после спора в Oval Office. Администрация Трампа требует от Зеленского публичных извинений перед восстановлением помощи.
Вашингтон решил временно приостановить военную помощь США Украине, поскольку чиновники Белого дома требуют от Президента Украины Владимира Зеленского признать разрыв отношений после пятничной ссоры в Овальном кабинете. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц, сообщает УНН.
Детали
По их словам, президент США Дональд Трамп и его "старшие помощники" требуют от Зеленского признания – возможно, в форме публичных извинений – перед тем, как подписать соглашение по полезным ископаемым или обсуждать продолжение военной помощи.
Решение о прекращении помощи было принято сегодня ... и является стратегией давления на Украину
СМИ также напоминает, что государственный секретарь США Марко Рубио был одним из чиновников, который публично призывал Зеленского извиниться.
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что Президент Украины Владимир Зеленский в конечном итоге согласится на участие в мирных переговорах, чтобы прекратить войну россии в Украине. Это заявление прозвучало перед объявлением США о приостановлении военной помощи Украине.
США планируют ослабить санкции против россии - Reuters03.03.25, 21:59 • 22226 просмотров