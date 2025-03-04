Трамп призупинив військову допомогу Україні: світова реакція

Президент США Дональд Трамп призупинив постачання військової допомоги Україні після напруженої розмови з Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Це рішення викликало широку міжнародну реакцію, а також занепокоєння щодо його можливих наслідків для безпеки України та Європи, передає УНН.

США

Сенаторка-демократка Джинн Шахін, членкиня комітету Сенату із закордонних справ, різко розкритикувала рішення Трампа:

Заморозивши військову допомогу Україні, президент Трамп широко відчинив двері для Путіна, дозволивши йому посилити свою жорстоку агресію проти невинних українців. Наслідки, безсумнівно, будуть руйнівними.

Конгресмен-республіканець Майк Лоулер, який представляє штат Нью-Йорк у Палаті представників, наголосив у дописі в Х, що відмова США від підтримки Києва матиме серйозні наслідки для всього Заходу:

Припинення підтримки України поставило б під загрозу стабільність Європи та вільного світу. Є сильні аргументи з обох боків цього питання, і я їх поважаю. Однак ми маємо бути прагматичними щодо ширшої картини та захищати інтереси Америки за кордоном.

Республіканка Вікторія Спарц, перша конгресвумен українського походження, виступила на Fox News із критикою Президента України Володимира Зеленського:

Зеленський грає героя, але він не справжній герой - справжніми героями є українські військові. Він зрадив їх, не підтримавши, і продовжує підривати український народ заради особистої вигоди.

Франція

Молодший міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад в інтерв’ю телеканалу France 2 вказав, що такий крок лише на руку росії:

Якщо ви хочете миру, то чи наближує припинення постачання зброї цей мир, чи робить його більш недосяжним? Воно робить його більш недосяжним, адже лише зміцнює позиції агресора, яким є росія.