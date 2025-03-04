Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп приказал остановить военную помощь Украине после напряженного разговора с Зеленским. Решение вызвало резкую реакцию в США и Европе.
Президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине после напряженного разговора с Президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете. Это решение вызвало широкую международную реакцию, а также беспокойство по поводу возможных последствий для безопасности Украины и Европы, передает УНН.
США
Сенаторка-демократка Джинн Шахин, член комитета Сената по иностранным делам, резко раскритиковала решение Трампа:
Заморозив военную помощь Украине, президент Трамп широко открыл двери для путина, позволив ему усилить свою жестокую агрессию против невинных украинцев. Последствия, безусловно, будут разрушительными.
Конгрессмен-республиканец Майк Лоулер, который представляет штат Нью-Йорк в Палате представителей, подчеркнул в посте в Х, что отказ США от поддержки Киева будет иметь серьезные последствия для всего Запада:
Прекращение поддержки Украины поставило бы под угрозу стабильность Европы и свободного мира. Есть сильные аргументы с обеих сторон этого вопроса, и я их уважаю. Однако мы должны быть прагматичными относительно более широкой картины и защищать интересы Америки за границей.
Республиканка Виктория Спарц, первая конгрессвумен украинского происхождения, выступила на Fox News с критикой Президента Украины Владимира Зеленского:
Зеленский играет героя, но он не настоящий герой - настоящими героями являются украинские военные. Он предал их, не поддержав, и продолжает подрывать украинский народ ради личной выгоды.
Франция
Младший министр по делам Европы Бенжамен Хаддад в интервью телеканалу France 2 указал, что такой шаг лишь на руку россии:
Если вы хотите мира, то приближает ли прекращение поставок оружия этот мир, или делает его более недостижимым? Оно делает его более недостижимым, ведь лишь укрепляет позиции агрессора, которым является россия.
Польша
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик также выразил беспокойство в эфире Radio Zet:
Приостановление военной помощи США Украине - "плохая новость".
Венгрия
В правительстве Венгрии поддержали позицию Трампа.
Президент США и венгерское правительство придерживаются одинаковой позиции: вместо продолжения поставок оружия и войны необходимо как можно скорее добиться прекращения огня и начать мирные переговоры
Напоминаем
Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. В частности, как сообщало CNN, ссылаясь на неназванного чиновника Белого дома, Трамп принял соответствующее решение из-за его спора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлую пятницу.