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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Киев • УНН

 • 132769 просмотра

Президент Украины заявил о готовности сесть за стол переговоров для достижения мира. Среди первых шагов - освобождение пленников, перемирие в небе и на море, а также подписание соглашения о минералах и безопасности.

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Он также отметил усилия президента США Дональда Трампа и добавил, что "наступило время сделать все правильно", передает УНН.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Украина стремится к миру. Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным руководством Президента Трампа, чтобы достичь длительного мира 

- заявил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что в Киеве готовы работать быстро, чтобы закончить войну.

... первыми этапами могут стать освобождение пленников, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры – и немедленное перемирие на море, если россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении 

- добавил Зеленский.

Он заверил, что в Киеве ценят то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить суверенитет и независимость.

... мы помним тот переломный момент, когда Президент Трамп предоставил Украине "джавелины". Мы благодарны за это. Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так произошло. Настало время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы впредь сотрудничество и общение были конструктивными 

- подчеркнул Зеленский.

Что касается соглашения о минералах и безопасности, то по словам украинского лидера, Киев готов подписать его в любое время и в любом удобном формате.

Мы рассматриваем это соглашение как шаг к укреплению безопасности и надежным гарантиям безопасности, и искренне надеемся, что оно будет работать эффективно 

- резюмировал Зеленский.

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция04.03.25, 11:55 • 103453 просмотра

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная спор в Oval Office. Перепалка между Зеленским, Трампом и Венсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.

Позже Трамп написал в Truth Social, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Трампом.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинцы не одни. Такую заявлению он сделал в X после спора Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Oval Office.

Американский сенатор-демократ Адам Шифф прокомментировал встречу Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, отметив, что в Oval Office встретились герой и трус, а после встречи герой полетит обратно в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое заявление о визите в Соединенные Штаты после спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Венсом в Белом доме.

В Белом доме требуют извинений от Зеленского, поэтому приостановили военную помощь Украине - CNN04.03.2025, 08:13 • 26593 просмотра

Добавим

4 марта стало известно, что Президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. В частности, как сообщало CNN, со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, Трамп принял соответствующее решение из-за его спора с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Oval Office в прошлую пятницу.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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