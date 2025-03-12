"Мирне вирішення війни в Україні неможливе раніше 2026 року": російські аналітики розробили інструкції для кремля

росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля москви з демонтажу української держави. Про це йдеться у підготовленому близьким до фсб московським аналітичним центром для кремля документі, отриманому європейською розвідувальною службою, повідомляє УНН із посиланням на The Washington Post.

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У документі, зокрема, зазначається, що "мирне вирішення української кризи не може відбутися раніше 2026 року".

Також відкидається будь-який план відправки миротворців в Україну, як пропонували деякі європейські країни, і наполягається на необхідності визнання суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями - пише видання.



Також московські аналітики закликають російську владу до подальшого поділу шляхом створення буферної зони на північному сході України на кордоні з російськими областями, такими як брянська та белгородська, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму.

Крім того, в документі йдеться про необхідність "повного демонтажу" нинішньої української влади.

Нагадаємо

За даними Bloomberg, російський диктатор володимир путін, ймовірно, спробує затягнути терміни погодження будь-якого припинення бойових дій проти України. При цьому очільник кремля хоче переконатися, що для москви будуть забезпечені найбільш сприятливі умови.

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