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"Мирное разрешение войны в Украине невозможно раньше 2026 года": российские аналитики разработали инструкции для кремля

Киев • УНН

 • 24755 просмотра

россия должна работать над разжиганием напряженности между США и другими странами. Аналитики призывают российские власти к созданию буферных зон на границах с рф и демилитаризованной зоны возле Крыма.

"Мирное разрешение войны в Украине невозможно раньше 2026 года": российские аналитики разработали инструкции для кремля

россия должна работать над ослаблением переговорной позиции США по Украине, разжигая напряженность между администрацией Трампа и другими странами, одновременно продолжая усилия москвы по демонтажу украинского государства. Об этом говорится в подготовленном близким к фсб московским аналитическим центром для кремля документе, полученном европейской разведывательной службой, сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

В документе, в частности, отмечается, что "мирное разрешение украинского кризиса не может произойти раньше 2026 года".

Также отвергается любой план отправки миротворцев в Украину, как предлагали некоторые европейские страны, и настаивается на необходимости признания суверенитета россии над захваченными ею украинскими территориями

- пишет издание.

Также московские аналитики призывают российские власти к дальнейшему разделу путем создания буферной зоны на северо-востоке Украины на границе с российскими областями, такими как брянская и белгородская, а также демилитаризованной зоны на юге Украины вблизи Крыма.

Кроме того, в документе говорится о необходимости "полного демонтажа" нынешней украинской власти.

Напомним

По данным Bloomberg, российский диктатор владимир путин, вероятно, попытается затянуть сроки согласования любого прекращения боевых действий против Украины. При этом глава кремля хочет убедиться, что для москвы будут обеспечены наиболее благоприятные условия.

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