путін буде затягувати переговори щодо припинення вогню - Bloomberg
Київ • УНН
Російський диктатор планує затягнути переговори, щоб отримати найкращі умови для рф. Переговори США та України в Джидді кремль вважає неприйнятними, пише видання.
Російський диктатор володимир путін, ймовірно, спробує затягнути терміни погодження будь-якого припинення бойових дій проти України. Російські ЗМІ повідомляють, очільник кремля хоче переконатися, що для москви будуть забезпечені найбільш сприятливі умови, повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
"путін не скаже ні твердого "так", ні твердого "ні". Навіть якщо він зробить якісь кроки в бік перемир’я, воно буде тимчасовим і на дуже жорстких умовах", – заявила старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі Тетяна Станова.
Повідомляється, що російські офіційні особи не обговорювали зі своїми американськими колегами конкретну угоду, яку українська делегація погодила у вівторок у місті Джидда в Саудівській Аравії. кремль вважає такі рамки неприйнятними.
У кремлі вивчають зустріч України та США в Джидді, можлива розмова на вищому рівні12.03.25, 12:49 • 16480 переглядiв
За умовами угоди, яку США запропонували Києву, адміністрація Трампа погодилася відновити постачання військової допомоги та розвідувальних даних в обмін на згоду України на перемир’я.
Раніше росія вимагала, щоб Україна відмовилася від курсу на вступ до НАТО та суттєво скоротила свої збройні сили.
Доповнення
США сподіваються отримати позитивну відповідь від росії щодо мирного врегулювання війни проти України. Переговори в Саудівській Аравії стосувалися можливих переговорів і розмов про територіальні поступки.
Держсекретар Рубіо також підтвердив, що переговори у вівторок у Джидді, Саудівська Аравія, стосувалися того, "як би виглядав процес переговорів" і включали "розмови про територіальні поступки".
Нагадаємо
11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій американської та української делегацій. Сторони обговорювали 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.