У кремлі вивчають зустріч України та США в Джидді, можлива розмова на вищому рівні

Прессекретар російського диктатора путіна дмитро пєсков повідомив, що у кремлі ретельно вивчають підсумки зустрічі українських представників з американською стороною, які відбулася в Джидді 11 березня. Він зазначив, що не відкидає можливості телефонної розмови на вищому рівні, повідомляють російські ЗМІ, передає УНН.

"Ми уважно вивчаємо усі заяви, які зроблені за підсумками зустрічі. Знайомимося з текстом спільної заяви, яка була прийнята в Джидді. Ми виходимо з того, що як і було сказано вчора, держсекретар Рубіо та помічник по національній безпеці Волц по різних каналах проінформують нас про деталі переговорів, що відбулися, та досягнутих порозуміннях", - заявив пєсков.

Він також додав, що російська сторона не відкидає ідеї телефонної розмови на вищому рівні.

"Якщо така потреба виникне – вона буде дуже швидко організована. Канали зв’язку з американцями дають змогу зробити це у достатньо стислі терміни", - зазначив пєсков.

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Reuters повідомляло, що путін, ймовірно, відхилить пропозицію США про 30-денне перемир'я, наполягаючи на врахуванні "прогресу" рф. Будь-яка угода має враховувати позиції росії на полі бою. Також джерело повідомило, що путін вважає свої позиції сильними, оскільки російські війська продовжують просуватися вперед.

Нагадаємо

11 березня у Джидді відбулась зустріч делегацій України та США. Сторони говорили про 30-денне припинення вогню, відновлення розвідувальної підтримки та початок мирних переговорів. Офіс Президента оприлюднив спільну заяву за підсумками зустрічі.