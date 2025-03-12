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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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путін не погодиться на 30-денне перемир’я з Україною - Reuters

Київ • УНН

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путін, ймовірно, відхилить пропозицію США про 30-денне перемир'я, наполягаючи на врахуванні "прогресу" рф. Будь-яка угода має враховувати позиції росії на полі бою.

путін не погодиться на 30-денне перемир’я з Україною - Reuters

російський диктатор володимир путін навряд чи прийме пропозицію Сполучених Штатів щодо 30-денного припинення вогню в Україні. Російські ЗМІ повідомляють, що на думку очільника кремля будь-яка угода повинна брати до уваги прогрес загарбників на полі бою, пише Reuters.

путіну важко погодитися з цим у його нинішньому вигляді

- розповіло Reuters анонімне джерело.

Також джерело повідомило, що путін вважає свої позиції сильними, оскільки російські війська продовжують просуватися вперед.

У Reuters також нагадали, що наразі росія контролює трохи менше п'ятої частини України і при цьому продовжує рухатися вперед. При цьому росія продовжує витісняти ЗСУ з Курської області.

Високопоставлене російське джерело також повідомило Reuters, що з росією потрібно буде погодити умови будь-якого припинення вогню. Інше високопоставлене російське джерело заявило, що пропозиція про припинення вогню виглядає з точки зору москви як пастка, оскільки путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій чи обіцянок.

Варто зазначити, що наразі кремль не висловив жодної офіційної позиції щодо можливого 30-денного перемир’я з Україною.

Доповнення

Раніше Reuters повідомляло, що президент США Дональд Трамп не тиснув на Україну щодо "демілітаризації", якої він нашої держави вимагає росія.

Демілітаризація є однією з небагатьох російських вимог, щодо яких Трамп не тиснув на Україну

- повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

Посадовець зазначив, що європейські партнери України зі свого боку хотіли б, щоб Трамп зберігав таку позицію.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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