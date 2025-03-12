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путин не согласится на 30-дневное перемирие с Украиной - Reuters

Киев • УНН

 • 21762 просмотра

путин, вероятно, отклонит предложение США о 30-дневном перемирии, настаивая на учете "прогресса" рф. Любое соглашение должно учитывать позиции россии на поле боя.

путин не согласится на 30-дневное перемирие с Украиной - Reuters

российский диктатор владимир путин вряд ли примет предложение Соединенных Штатов о 30-дневном прекращении огня в Украине. Российские СМИ сообщают, что по мнению главы кремля любое соглашение должно учитывать прогресс захватчиков на поле боя, пишет Reuters.

путину трудно согласиться с этим в его нынешнем виде

- рассказало Reuters анонимный источник.

Также источник сообщил, что путин считает свои позиции сильными, поскольку российские войска продолжают продвигаться вперед.

В Reuters также напомнили, что в настоящее время россия контролирует чуть менее пятой части Украины и при этом продолжает двигаться вперед. При этом россия продолжает вытеснять ВСУ из Курской области.

Высокопоставленный российский источник также сообщил Reuters, что с россией нужно будет согласовать условия любого прекращения огня. Другой высокопоставленный российский источник заявил, что предложение о прекращении огня выглядит с точки зрения москвы как ловушка, поскольку путину будет трудно остановить войну без конкретных гарантий или обещаний.

Стоит отметить, что в настоящее время кремль не выразил никакой официальной позиции относительно возможного 30-дневного перемирия с Украиной.

Дополнение

Ранее Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп не давил на Украину относительно "демилитаризации", которой он от нашего государства требует россия.

Демилитаризация является одним из немногих российских требований, по которым Трамп не давил на Украину

- сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Чиновник отметил, что европейские партнеры Украины со своей стороны хотели бы, чтобы Трамп сохранял такую позицию.

Лилия Подоляк

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