Трамп не тисне на Україну щодо "демілітаризації", якої прагне рф - Reuters

Президент США Дональд Трамп не тиснув на Україну щодо "демілітаризації", якої хоче росія, з посиланням на джерело повідомляє Reuters, пише УНН.

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"Демілітаризація є однією з небагатьох російських вимог, щодо яких Трамп не тиснув на Україну", - повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого європейського чиновника, який додав, що "Європа хотіла б це так і залишити".

Напередодні переговорів у Парижі за участю понад 30 начальників армій без своїх американських колег, міністр оборони Франції Себастьян Лекорню наголосив на важливості сильної української армії для гарантій безпеки.

"Пріоритетом є думати про те, якою має бути українська армія в майбутньому, виходячи з принципу, що першою гарантією безпеки залишається українська армія", - зазначив Лекорню.

"Ми відмовимося від будь-якої форми демілітаризації України", - сказав Лекорню.

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Президент росії володимир путін неодноразово заявляв, що хоче демілітаризації України, але Київ каже, що це піддасть її подальшим атакам.

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Зустріч за закритими дверима 34 начальників армій, у тому числі членів альянсу НАТО та ЄС, а також Японії та Австралії, була рідкісним - і, можливо, безпрецедентною - засіданням без США.

Переговори, як вказано, мали на меті частково оцінити варіанти та можливості гарантувати безпеку України в разі припинення вогню, включно з потенційними європейськими миротворцями, а також зберегти довгострокову військову силу Києва.

"Політичний меседж полягає в тому, що ми можемо зробити це разом і без Сполучених Штатів, але зрозуміло, що є речі, які ми не можемо зробити, і проблема з росією полягає в тому, що нам потрібно мати стримування", - сказав європейський дипломат, який брав участь у переговорах, додавши, що зустріч була здебільшого запланована заздалегідь.

Військовий чиновник заявив, що США не були запрошені, що є навмисним сигналом того, що Європа та інші партнери можуть взяти на себе відповідальність з огляду на те, що Трамп дистанціювався від союзників.

Офіційні особи заявили, що присутність таких країн, як Японія та Австралія, обидві з яких також зіткнулися з невизначеністю з боку нової адміністрації США, свідчить про глибше "нездужання" серед традиційних союзників Вашингтона.

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