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Макрон закликав начальників генштабів більше 30 країн перейти до планування гарантій безпеки для України

Київ • УНН

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Президент Франції зібрав військове керівництво 30 країн у Парижі для обговорення гарантій безпеки України. Учасники погодились, що гарантії мають бути пов'язані з можливостями НАТО.

Макрон закликав начальників генштабів більше 30 країн перейти до планування гарантій безпеки для України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав військове керівництво близько тридцяти країн, які зустрілися в Парижі, розпочати розробку "плану визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення мирної угоди з росією. Про це інформують видання Le Monde з посиланням на Єлисейський палац і Le Figaro , передає УНН.

Деталі

У вівторок, 11 березня Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до військового керівництва близько тридцяти країн, які зустрілися в Парижі.

На думку політика необхідно розпочати розробку "плану визначення надійних гарантій безпеки" для України в разі укладення мирної угоди з росією.

Макрон "уточнив, що зараз необхідно "перейти від концепції до плану", щоб визначити надійні гарантії безпеки, щоб в Україні був можливий міцний і тривалий мир".

Зазначається, що учасники погодилися, що гарантії безпеки "не слід відокремлювати від НАТО та його можливостей".

Нагадаємо

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