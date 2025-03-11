Макрон призвал начальников генеральных штабов более 30 стран перейти к планированию гарантий безопасности для Украины
Киев • УНН
Президент Франции собрал военное руководство 30 стран в Париже для обсуждения гарантий безопасности Украины. Участники согласились, что гарантии должны быть связаны с возможностями НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал военное руководство около тридцати стран, которые встретились в Париже, начать разработку "плана определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения мирного соглашения с Россией. Об этом информирует издание Le Monde со ссылкой на Елисейский дворец и Le Figaro, передает УНН.
Детали
Во вторник, 11 марта Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к военному руководству около тридцати стран, которые встретились в Париже.
По мнению политика, необходимо начать разработку "плана определения надежных гарантий безопасности" для Украины в случае заключения мирного соглашения с россией.
Макрон "уточнил, что сейчас необходимо "перейти от концепции к плану", чтобы определить надежные гарантии безопасности, чтобы в Украине был возможен прочный и длительный мир".
Отмечается, что участники согласились, что гарантии безопасности "не следует отделять от НАТО и его возможностей".
Напомним
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