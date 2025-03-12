Трамп не давит на Украину по поводу "демилитаризации", которой хочет рф - Reuters

Президент США Дональд Трамп не давил на Украину относительно "демилитаризации", которой хочет россия, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Демилитаризация является одним из немногих российских требований, по которым Трамп не давил на Украину", - сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, который добавил, что "Европа хотела бы это так и оставить".

В преддверии переговоров в Париже с участием более 30 начальников армий без своих американских коллег, министр обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул важность сильной украинской армии для гарантий безопасности.

"Приоритетом является думать о том, какой должна быть украинская армия в будущем, исходя из принципа, что первой гарантией безопасности остается украинская армия", - отметил Лекорню.

"Мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины", - сказал Лекорню.

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Встреча за закрытыми дверями 34 начальников армий, в том числе членов альянса НАТО и ЕС, а также Японии и Австралии, была редким - и, возможно, беспрецедентным - заседанием без США.

Переговоры, как указано, имели целью частично оценить варианты и возможности гарантировать безопасность Украины в случае прекращения огня, включая потенциальных европейских миротворцев, а также сохранить долгосрочную военную силу Киева.

"Политический месседж заключается в том, что мы можем сделать это вместе и без Соединенных Штатов, но понятно, что есть вещи, которые мы не можем сделать, и проблема с россией заключается в том, что нам нужно иметь сдерживание", - сказал европейский дипломат, участвовавший в переговорах, добавив, что встреча была по большей части запланирована заранее.

Военный чиновник заявил, что США не были приглашены, что является преднамеренным сигналом того, что Европа и другие партнеры могут взять на себя ответственность, учитывая, что Трамп дистанцировался от союзников.

Официальные лица заявили, что присутствие таких стран, как Япония и Австралия, обе из которых также столкнулись с неопределенностью со стороны новой администрации США, свидетельствует о более глубоком "недомогании" среди традиционных союзников Вашингтона.

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