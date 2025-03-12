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Трамп не давит на Украину по поводу "демилитаризации", которой хочет рф - Reuters

Киев • УНН

 • 23824 просмотра

По данным Reuters, демилитаризация – среди немногих требований россии, по которому Трамп не оказывал давление на Украину. Европа поддерживает такое положение вещей.

Трамп не давит на Украину по поводу "демилитаризации", которой хочет рф - Reuters

Президент США Дональд Трамп не давил на Украину относительно "демилитаризации", которой хочет россия, со ссылкой на источник сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Демилитаризация является одним из немногих российских требований, по которым Трамп не давил на Украину", - сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника, который добавил, что "Европа хотела бы это так и оставить".

В преддверии переговоров в Париже с участием более 30 начальников армий без своих американских коллег, министр обороны Франции Себастьян Лекорню подчеркнул важность сильной украинской армии для гарантий безопасности.

"Приоритетом является думать о том, какой должна быть украинская армия в будущем, исходя из принципа, что первой гарантией безопасности остается украинская армия", - отметил Лекорню.

"Мы откажемся от любой формы демилитаризации Украины", - сказал Лекорню.

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Президент россии владимир путин неоднократно заявлял, что хочет демилитаризации Украины, но Киев говорит, что это подвергнет ее дальнейшим атакам.

Дополнение

Встреча за закрытыми дверями 34 начальников армий, в том числе членов альянса НАТО и ЕС, а также Японии и Австралии, была редким - и, возможно, беспрецедентным - заседанием без США.

Переговоры, как указано, имели целью частично оценить варианты и возможности гарантировать безопасность Украины в случае прекращения огня, включая потенциальных европейских миротворцев, а также сохранить долгосрочную военную силу Киева.

"Политический месседж заключается в том, что мы можем сделать это вместе и без Соединенных Штатов, но понятно, что есть вещи, которые мы не можем сделать, и проблема с россией заключается в том, что нам нужно иметь сдерживание", - сказал европейский дипломат, участвовавший в переговорах, добавив, что встреча была по большей части запланирована заранее.

Военный чиновник заявил, что США не были приглашены, что является преднамеренным сигналом того, что Европа и другие партнеры могут взять на себя ответственность, учитывая, что Трамп дистанцировался от союзников.

Официальные лица заявили, что присутствие таких стран, как Япония и Австралия, обе из которых также столкнулись с неопределенностью со стороны новой администрации США, свидетельствует о более глубоком "недомогании" среди традиционных союзников Вашингтона.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Reuters
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