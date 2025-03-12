В кремле изучают встречу Украины и США в Джидде, возможен разговор на высшем уровне

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17230 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32760 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67028 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216677 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124450 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393102 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311954 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214029 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244364 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255206 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133948 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16169 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12841 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15639 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13123 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133997 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216675 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393102 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255154 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311954 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3946 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15676 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46983 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72430 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57489 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В кремле изучают встречу Украины и США в Джидде, возможен разговор на высшем уровне

Киев • УНН

 • 16480 просмотра

песков заявил, что кремль изучает итоги встречи Украины и США в Джидде. Не исключают телефонного разговора на высшем уровне, если возникнет потребность.

В кремле изучают встречу Украины и США в Джидде, возможен разговор на высшем уровне

Пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков сообщил, что в кремле тщательно изучают итоги встречи украинских представителей с американской стороной, которая состоялась в Джидде 11 марта. Он отметил, что не исключает возможности телефонного разговора на высшем уровне, сообщают российские СМИ, передает УНН

"Мы внимательно изучаем все заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что как и было сказано вчера, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Волц по разным каналам проинформируют нас о деталях переговоров, которые состоялись, и достигнутых пониманиях", - заявил песков.

Он также добавил, что российская сторона не исключает идеи телефонного разговора на высшем уровне.

"Если такая потребность возникнет – она будет очень быстро организована. Каналы связи с американцами позволяют сделать это в достаточно сжатые сроки", - отметил песков.

Дополнено

Reuters сообщало, что путин, вероятно, отклонит предложение США о 30-дневном перемирии, настаивая на учете "прогресса" рф. Любое соглашение должно учитывать позиции россии на поле боя.  Также источник сообщил, что путин считает свои позиции сильными, поскольку российские войска продолжают продвигаться вперед.

Напомним

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, возобновлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаНовости Мира
Тим Уолз
Марко Рубио
Reuters
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20