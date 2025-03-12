В кремле изучают встречу Украины и США в Джидде, возможен разговор на высшем уровне
Киев • УНН
песков заявил, что кремль изучает итоги встречи Украины и США в Джидде. Не исключают телефонного разговора на высшем уровне, если возникнет потребность.
Пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков сообщил, что в кремле тщательно изучают итоги встречи украинских представителей с американской стороной, которая состоялась в Джидде 11 марта. Он отметил, что не исключает возможности телефонного разговора на высшем уровне, сообщают российские СМИ, передает УНН.
"Мы внимательно изучаем все заявления, которые сделаны по итогам встречи. Знакомимся с текстом совместного заявления, которое было принято в Джидде. Мы исходим из того, что как и было сказано вчера, госсекретарь Рубио и помощник по национальной безопасности Волц по разным каналам проинформируют нас о деталях переговоров, которые состоялись, и достигнутых пониманиях", - заявил песков.
Он также добавил, что российская сторона не исключает идеи телефонного разговора на высшем уровне.
"Если такая потребность возникнет – она будет очень быстро организована. Каналы связи с американцами позволяют сделать это в достаточно сжатые сроки", - отметил песков.
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Reuters сообщало, что путин, вероятно, отклонит предложение США о 30-дневном перемирии, настаивая на учете "прогресса" рф. Любое соглашение должно учитывать позиции россии на поле боя. Также источник сообщил, что путин считает свои позиции сильными, поскольку российские войска продолжают продвигаться вперед.
Напомним
11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций Украины и США. Стороны говорили о 30-дневном прекращении огня, возобновлении разведывательной поддержки и начале мирных переговоров. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.