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путин будет затягивать переговоры о прекращении огня - Bloomberg

Киев • УНН

 • 18737 просмотра

Российский диктатор планирует затянуть переговоры, чтобы получить наилучшие условия для рф. Переговоры США и Украины в Джидде кремль считает неприемлемыми, пишет издание.

путин будет затягивать переговоры о прекращении огня - Bloomberg

Российский диктатор владимир путин, вероятно, попытается затянуть сроки согласования любого прекращения боевых действий против Украины. Российские СМИ сообщают, что глава кремля хочет убедиться, что для москвы будут обеспечены наиболее благоприятные условия, сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

"путин не скажет ни твердого "да", ни твердого "нет". Даже если он предпримет какие-то шаги в сторону перемирия, оно будет временным и на очень жестких условиях", – заявила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая.

Сообщается, что российские официальные лица не обсуждали со своими американскими коллегами конкретное соглашение, которое украинская делегация согласовала во вторник в городе Джидда в Саудовской Аравии. кремль считает такие рамки неприемлемыми.

В кремле изучают встречу Украины и США в Джидде, возможен разговор на высшем уровне12.03.25, 12:49 • 16480 просмотров

По условиям соглашения, которое США предложили Киеву, администрация Трампа согласилась возобновить поставки военной помощи и разведывательных данных в обмен на согласие Украины на перемирие.

Ранее россия требовала, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в НАТО и существенно сократила свои вооруженные силы.

Дополнение

США надеются получить положительный ответ от россии относительно мирного урегулирования войны против Украины. Переговоры в Саудовской Аравии касались возможных переговоров и разговоров о территориальных уступках.

Госсекретарь Рубио также подтвердил, что переговоры во вторник в Джидде, Саудовская Аравия, касались того, "как бы выглядел процесс переговоров" и включали "разговоры о территориальных уступках".

Напомним

11 марта в Джидде состоялась встреча делегаций американской и украинской делегаций. Стороны обсуждали 30-дневное прекращение огня, восстановление разведывательной поддержки и начало мирных переговоров. Офис Президента обнародовал совместное заявление по итогам встречи.

Лилия Подоляк

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