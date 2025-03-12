Готовим новые задачи для нашей дипломатии: Зеленский о результатах переговоров в Саудовской Аравии
Киев • УНН
Президент Украины ожидает доклад делегации, работавшей в Саудовской Аравии, и готовит новые задачи для дипломатии. Главное – готовность россии реально завершить войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии, и уже готовятся новые задачи для украинских дипломатов. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Продолжаем нашу работу и на дипломатическом направлении – для того, чтобы как можно быстрее обеспечить все необходимые условия для давления на россию, для реального мира. Ожидаю доклада украинской делегации, работавшей в Саудовской Аравии, и готовим новые задачи для нашей дипломатии. Нужно двигаться к миру. Нужно двигаться к гарантиям безопасности. Нужно освобождать наших людей. Мы настроены работать максимально быстро с нашими партнерами. Главное – это способность наших партнеров обеспечить готовность россии не обманывать, а реально завершать войну
Напомним
Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, режим установления 30-дневной тишины зависит от того, хочет ли россия прекращения огня и тишины, или она хочет продолжать убивать людей. Украина четко продемонстрировала свою позицию.