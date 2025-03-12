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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Готуємо нові завдання для нашої дипломатії: Зеленський про результати переговорів у Саудівській Аравії

Київ • УНН

 • 16497 перегляди

Президент України очікує доповідь делегації, що працювала в Саудівській Аравії, та готує нові завдання для дипломатії. Головне – готовність росії реально завершити війну.

Готуємо нові завдання для нашої дипломатії: Зеленський про результати переговорів у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, та вже готуються нові завдання для українських дипломатів. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Продовжуємо нашу роботу й на дипломатичному напрямку – для того, щоб якнайшвидше забезпечити всі необхідні умови для тиску на росію, для реального миру. Очікую доповіді української делегації, що працювала в Саудівській Аравії, і готуємо нові завдання для нашої дипломатії. Потрібно рухатися до миру. Потрібно рухатися до гарантій безпеки. Потрібно звільняти наших людей. Ми налаштовані працювати максимально швидко з нашими партнерами. Головне – це здатність наших партнерів забезпечити готовність росії не обманювати, а реально завершувати війну 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Як заявив Президент України Володимир Зеленський, режим встановлення 30-денної тиші залежить від того, чи хоче росія припинення вогню і тиші, або вона хоче продовжувати вбивати людей. Україна чітко продемонструвала свою позицію.

Павло Башинський

Павло Башинський

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