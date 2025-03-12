США може зробити "руйнівні" речі для економіки рф, але хоче миру - Трамп
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США розглядають фінансові заходи проти росії, але прагнуть миру в Україні. Він додав, що Україна нібито змінила позицію щодо переговорів.
Президент США Дональд Трамп заявив, що є речі, які можна зробити у фінансовому плані, і вони були б дуже поганими для росії, але він не хоче цього робити, адже хоче припинення війни, передає УНН.
Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру
Він наголосив, що ці фінансові речі можуть бути "руйнівними для москви".
Ми наближаємося до того, щоб, можливо, щось зробити щодо України
Також він визнав, що "складна українська сторона" змінила своє мислення.
У мене був хтось (Зеленський - ред), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до росії щодо обговорення 30-денного припинення вогню з Україною.