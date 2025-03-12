США може зробити "руйнівні" речі для економіки рф, але хоче миру - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що є речі, які можна зробити у фінансовому плані, і вони були б дуже поганими для росії, але він не хоче цього робити, адже хоче припинення війни, передає УНН.

Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру - сказав Трамп.

Він наголосив, що ці фінансові речі можуть бути "руйнівними для москви".

Ми наближаємося до того, щоб, можливо, щось зробити щодо України - додав Трамп.

Також він визнав, що "складна українська сторона" змінила своє мислення.

У мене був хтось (Зеленський - ред), хто, здавалося, не хотів миру. Тепер він погодився на мир - зазначив президент США.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська делегація прямує до росії щодо обговорення 30-денного припинення вогню з Україною.