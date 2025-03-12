США может сделать "разрушительные" вещи для экономики рф, но хочет мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть вещи, которые можно сделать в финансовом плане, и они были бы очень плохими для россии, но он не хочет этого делать, так как хочет прекращения войны, передает УНН.

Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для россии. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира

Он подчеркнул, что эти финансовые вещи могут быть "разрушительными для москвы".

Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, что-то сделать в отношении Украины

Также он признал, что "сложная украинская сторона" изменила свое мышление.

У меня был кто-то (Зеленский - ред), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир