США может сделать "разрушительные" вещи для экономики рф, но хочет мира - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что США рассматривают финансовые меры против россии, но стремятся к миру в Украине. Он добавил, что Украина якобы изменила позицию по переговорам.
Президент США Дональд Трамп заявил, что есть вещи, которые можно сделать в финансовом плане, и они были бы очень плохими для россии, но он не хочет этого делать, так как хочет прекращения войны, передает УНН.
Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для россии. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира
Он подчеркнул, что эти финансовые вещи могут быть "разрушительными для москвы".
Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, что-то сделать в отношении Украины
Также он признал, что "сложная украинская сторона" изменила свое мышление.
У меня был кто-то (Зеленский - ред), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.