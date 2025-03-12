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США может сделать "разрушительные" вещи для экономики рф, но хочет мира - Трамп

Киев • УНН

 • 20256 просмотра

Дональд Трамп заявил, что США рассматривают финансовые меры против россии, но стремятся к миру в Украине. Он добавил, что Украина якобы изменила позицию по переговорам.

США может сделать "разрушительные" вещи для экономики рф, но хочет мира - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что есть вещи, которые можно сделать в финансовом плане, и они были бы очень плохими для россии, но он не хочет этого делать, так как хочет прекращения войны, передает УНН.

Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятными в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для россии. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира 

- сказал Трамп.

Он подчеркнул, что эти финансовые вещи могут быть "разрушительными для москвы".

Мы приближаемся к тому, чтобы, возможно, что-то сделать в отношении Украины 

- добавил Трамп.

Также он признал, что "сложная украинская сторона" изменила свое мышление.

У меня был кто-то (Зеленский - ред), кто, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир 

- отметил президент США.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация направляется в россию для обсуждения 30-дневного прекращения огня с Украиной.

Павел Башинский

Павел Башинский

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